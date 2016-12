Cadena perpetua por mandar matar a su esposa hace 24 años

(NOTICIAS YA).- Un hombre que ordenó el asesinato de su esposa hace más de 20 años ha sido sentenciado este lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De acuerdo con City News Service, Morrad Ghonim, de 43 años, fue encontrado culpable del asesinato de Victoria Ghonim, de entonces 17 años.

La joven fue baleada en un falso asalto el 23 de julio de 1992, cuando se encontraba en un auto con su esposo y su bebé en el parque La Mirada Creek Park.

El jurado discutió por cuatro días y medio antes de llegar al veredicto, mientras que John A. Torribio, juez de la Corte Superior de Los Ángeles, negó una moción para un nuevo juicio antes de sentenciar al hombre a cadena perpetua. La fiscalía había desistido de solicitar la pena de muerte para Ghonim.

El asesinato había quedado sin resolver hasta 2009, cuando un hombre llamado León Martínez fue vinculado al crimen gracias al ADN.

Martínez fue arrestado en octubre de 2010 y encontrado culpable de homicidio en primer grado en marzo de 2015. En ese entonces llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de Ghonim, donde indicó que lo había contratado para el crimen e indicó cuánto recibió como pago.

Asimismo, la segunda esposa de Ghonim declaró que durante una pelea, el hombre le dijo: “si alguna vez piensas divorciarte de mí, te voy a hacer daño. En ese entonces me costó 500 dólares. Ahora no me costaría tanto”.

Martínez será sentenciado el próximo 23 de febrero, y enfrenta una condena de 28 años a cadena perpetua.

Cabe destacar que Ghonim se encontraba en Antigua cuando fue arrestado en mayo de 2015, tras lo cual fue traído de vuelta a los Estados Unidos.