Familiares de víctimas de Pulse demandan a Facebook, Twitter y Google

Orlando, (NOTICIAS YA).- Las familias de tres víctimas de la balacera ocurrida el 12 de junio en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida se unieron para radicar en el estado de Michigan una demanda contra Facebook, Google y Twitter.

Las familias de Tevin Crosby, Javier Jorge Reyes y Juan Guerrero están demandando a estas empresas dedicadas a las redes sociales que según sus acusaciones se basan en que estas redes sociales proporcionan material para apoyar al Estado Islámico.

La demanda dice que el Estado Islámico utiliza las redes sociales para propagar sus grupos y atraer a nuevos reclutas que sean partes de sus planes terroristas en la nación. Toda esta controversia nace ya que el pistolero del ataque en el centro nocturno, Omar Mateen, prometiera su lealtad a ISIS durante la noche del atentado.

Sin embargo las autoridades reiteraron que Mateen no era miembro del grupo terrorista, los investigadores explicaron que él se había inspirado por ISIS al momento de los actos que realizó en junio cuando le quitó la vida a 49 personas.

Por otra parte el Estado Islámico lanzó una aplicación que fue creada para que los niños puedan llevar a cabo ataques terroristas en contra de puntos importantes en distintos países. Entre los ejercicios se encontraba la posibilidad de recrear el ataque terrorista del 9/11 en Nueva York, destruir la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel.

Sin embargo varios sobrevivientes del ataque en la discoteca Pulse quienes no desearon ser identificados dijeron que la radicación de esta demanda no va a funcionar porque según ellos las redes sociales no tienen nada que ver con el “ataque terrorista” que les arrebató amigos y familiares.