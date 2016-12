Mamá que dejó a su hijo en el carro congelado admite haber bebido alcohol

10:16 am

(NOTICIAS YA).- Autoridades en Colorado arrestaron el fin de semana a Nicole Carmon, de 26 años, quien dejó a su hijo de dos años solo en el auto mientras las temperaturas estaban por debajo del punto de congelación y la nieve cubría el vehículo.

Carmon llegó a corte donde admitió que el menor se quedó en el auto 14 horas y no siete como se había comentado. Además mencionó que necesitaba ayuda con su problema de alcohol, admitiendo que se había tomado seis tragos de vodka cuando ocurrió el incidente.

Otro detalle que surgió durante la audiencia, es que ella no fue la que habló al 911. La niñera del menor y de su hermana llegó el sábado en la mañana y se percató de su ausencia. Al cuestionar a la madre y ver que no tenía respuesta alertó a la policía. Fue entonces que Carmon aseguró que había sufrido un accidente y no recordaba lo que pasó.

Tras acudir a donde supuestamente había sido el accidente, encontraron al pequeño congelado.

Ahora su padre se mantiene en el hospital donde los doctores pelean por no amputarle la pierna. Además, el hombre luchará su custodia total.

Mientras que la madre continuará en la cárcel, el juez decidió que era un peligro para la sociedad y subió su fianza de $20,000 a $50,000.

Recientemente había sido detenida por conducir alcoholizada y sin una llanta. Aún permanecía en libertad condicional cuando fue arrestada este sábado.

