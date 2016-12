Marco Flores lanzará canción en recuerdo a Juan Gabriel

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Marco Flores, líder de la Número Uno Banda Jerez, se declara fan de hueso colorado de Juan Gabriel, por lo que en el próximo disco de la agrupación, planea incluir una canción en la que reflejará su admiración por el fallecido artista.

El cantante adelantó a LMShow algunos versos de una melodía que aún no tiene nombre, pero que nosotros hemos titulado como ‘Mi querido Juan Gabriel’. “Donde quiera que tú estés, mi querido Juan Gabriel, estarás siempre en mi mente. No pude decirte adiós, estaba lejos de ti, ese día no pude verte”, dice la canción en sus primeras estrofas.

Sobre la pieza, Marco también nos dijo que: “Me la mandó un amigo de Estados Unidos, no la escribí yo. Yo era fan de Juan Gabriel, me hubiera encantado conocerlo y saludarlo, pero no tuve la suerte. Soy fan de él y ésta canción se me hace algo muy bueno porque mucha gente lo queríamos”.

Flores agregó que, aunque en el pasado ya han grabado covers del ‘Divo de Juárez’, piensa realizar una producción musical completa con las canciones del michoacano.

