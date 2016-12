UniSanta llega a los Fancy Fruit and Produce de Orlando

Orlando, (NOTICIAS YA).- Ya solo quedan días para la celebración de la Navidad y es por esto que Santa Claus se ha unido a Univision Orlando para llevar acabo un evento de repartición de regalos.

A continuación te damos información detallada para que lleves tus regalos para niños necesitados al igual que hagas parte a tus hijos y recojan sus obsequios.

Si deseas colaborar donando juguetes educativos solo debe visitar alguna de las localidades de Fancy Fruits and Produce de Orlando.

Además si deseas que tu niño conozca a Sant Claus solo debes llevarlo a nuestros eventos en los siguientes días:

Miércoles, 21 de diciembre – Fancy Fruit and Produce de Altamonte Springs, de 5:30 a.m. a 10 a.m., 945 Ste. Rd. 436 Altamonte Springs, FL 32714.

Jueves, 22 de diciembre – Fancy Fruit and Produce de Orange City, de 5:30 a.m. a 10 a.m., 911 S Volusia Orange City, FL, 32763.

Viernes, 23 de diciembre –Brightwood Manor, 8de 4:00 p.m. a 8 p.m., 838 W Kelly Park Rd, Apopka, FL 32712, USA