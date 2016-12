VIDEO: Inútil el castigo de la FIFA por grito de “Put…”

Ciudad de México. (ICITUS). Que la FIFA le siga sumando a las multas por el grito que hace la afición mexicana cada que despeja el portero; de todas maneras, dice Francisco Palencia, técnico de Pumas, tal expresión va a ser muy complicado de erradicar.

Todo esto en relación a la nueva multa que la FIFA impuso a la Federación Mexicana de Futbol por “Conducta antideportiva” y “cantos homófobos” por parte de los seguidores de la Selección Nacional Mexicana en el pasado duelo ante los Estados Unidos en Columbus que alcanza la cantidad de 20 mil francos suizos, algo así como 19 mil 510 dolares, eso sin olvidar que aún está en curso otro procedimiento contra México por las mismas razones en el duelo contra Panamá.

Y es que Palencia insiste en que grosero o no, el grito no es homofóbico, sino una manera de divertirse de la afición.

“Es muy difícil que lo erradiquen. Ahí está lo que sucede dentro de la cancha, te dices de todo y FIFA no dice nada. no puede castigar a todos. Por eso para mí es muy complicado erradicarlo. La gente va al estadio a divertirse, a gritar cualquier cosa, no estoy diciendo que sea bueno o malo, yo no soy nadie para juzgar, simplemente que va a ser muy complicado erradicarlo”, concluyó el timonel.

Así que dólares más, dólares menos, este será un grito de nunca acabar.

Arturo Salgado Gudiño