Vocalista de Banda MS hace de todo para no envejecer

Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, admite que usa varios métodos para tratar que el tiempo no cause estragos en su rostro y así poder ofrecer una mejor imagen a sus público. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).- Aunque aclaró que no se considera metrosexual,, vocalista de laadmite que usa varios métodos para tratar que el tiempo no cause estragos en su rostro y así poder ofrecer una mejor imagen a sus público.

Silvas compartió con LMShow algunas de sus prácticas para cuidar su imagen, especialmente su cara. “Somos de las personas que creemos que no puedes ir contra el tiempo, pero también tratamos de que no cause estragos. En lo personal, de repente si me pongo alguna cremita en la cara porque hace falta, lo hago antes de dormir y al despertarme como una cuestión de cuidado personal, pero nada de vanidad ni de metrosexualidad. De repente también vamos al spa, muy esporádicamente, pero sí lo hacemos”.

Con humor, Silvas aceptó que una de las metas para el próximo año es cuidar su figura. “Si llegamos, flacos al 2017 entonces no vamos a tener de qué preocuparnos. Tenemos que terminar gordos el 2016 y en el 2017 ponernos adelgazar”