2016: El año del ascenso al poder de Donald Trump

(POLÍTICA PARA MI).- El 16 de junio de 2015, Donald Trump descendió junto a su esposa Melania por las escaleras eléctricas del vestíbulo de la Torre Trump en Nueva York para anunciar su postulación a la presidencia por el Partido Republicano.

En su discurso, Trump planteó el tono racista y antiinmigrante que caracterizó toda su campaña, al decir que “cuando México envía a su gente, no está enviando lo mejor. No te están enviando a tí. No te están enviando a tí. Están enviando gente que tiene muchos problemas, y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Traen drogas. Traen delincuencia. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”.

He aquí un cronograma en 2016 del ascenso de Trump a la presidencia de EE.UU.:

Febrero 1: El senador Ted Cruz gana las primeras primarias en Iowa. Trump queda en segundo lugar, y empieza a alentar a sus seguidores a responder con violencia a los ataques de sus adversarios.

Febrero 9: Con sólo el 35% de los votos, el millonario gana las primarias de Nuevo Hampshire.

Febrero 23- abril 26: Tras una tonelada de cobertura gratis en la prensa, Trump gana todas menos ocho primarias republicanas.

Mayo 3: Cruz y John Kasich abandonan la carrera.

Julio 16: Trump anuncia al gobernador de Indiana Mike Pence como su vicepresidente.

Julio 21: Tras acallar al movimiento “Never Trump”, Trump acepta la nominación presidencial durante la convención del Partido Republicano en Cleveland.

Septiembre 26: Primer debate presidencial en Nueva York. Las encuestas dan a Hillary Clinton como la ganadora.

Octubre 7: The Washington Post publica un video en el que Trump se jacta de asaltar sexualmente a las mujeres.

Octubre 10: En el segundo debate en St. Louis, Trump asegura que nunca ha asaltado sexualmente a una mujer.

Octubre 12: The New York Times publica un informe en el que dos mujeres alegan que Trump hizo avances sexuales inapropiados. Otras hacen afirmaciones similares.

Octubre 19: Trump y Clinton chocan en el último debate presidencial, las encuestas se inclinan a favor de la candidata demócrata.

Octubre 25: Clinton aventaja a Trump en prácticamente todas las encuestas. The New York Times, le da 93% de posibilidades de ganar frente a 7% de Trump.

Octubre 28: El director del FBI James Comey envía una carta al Congreso sobre el descubrimiento de nuevos correos electrónicos que podrían ser relevantes para su investigación sobre el servidor privado de Clinton mientras era secretaria de Estado.

Noviembre 7: A un día de las elecciones, más de una docena de encuestas sitúan a Clinton con una mínima ventaja sobre Trump.

Noviembre 8: Trump sorprende con un triunfo del Colegio Electoral gracias a su victoria en los estados clave de Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

Noviembre 10: Empieza una campaña para convencer a miembros republicanos del Colegio Electoral a que no voten por Trump.

Noviembre 11: Trump empieza a conformar su gabinete. La mayoría son millonarios del sector financiero, generales retirados y legisladores republicanos de línea dura y antiinmigrante.

Diciembre 19: El Colegio Electoral ratifica el triunfo de Trump. Ahora el magnate se prepara para su juramentación en el Capitolio el próximo 19 de enero de 2017.