Ex Vocalista de Banda el Recodo desprecia a la quinceañera Rubí

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A diferencia de sus colegas, para Luis Alfonso Partida ‘El Yaki’ es una exageración todo el fenómeno surgido con la invitación masiva a los 15 años de Rubí Ibarra García, a quien considera una adolescente común entre los millones de jovencitas mexicanas que están por celebrar sus 15 años.

El Ex vocalista de la Banda el Recodo fue entrevistado por LMShow a su paso por el aeropuerto capitalino y, aunque dubitativo al inicio, se sinceró cuando le preguntamos su opinión sobre el denominado evento del año.

“Está muy bien, a veces uno se ríe de las cosas y dices ‘¡ah, qué curado!’, pero ya pasó. Me pareció exagerado hasta cierto punto, por eso yo no seguí mucho el juego en la redes sociales, pero al final la gente tienen la última palabra y yo no decido que se hace viral. Yo no estoy de acuerdo con eso”.

El ex vocalista de Banda El Recodo, señaló que él nunca se hubiera sumado a las agrupaciones que quieren presentarse en el baile del evento. “Mira, si a veces cuando nos pagan, la estamos pensando… La verdad también respetamos mucho, que la pase de maravilla, le vaya muy bonito y hermoso, pero al final es una quinceañera más en México”.