¡Exclusiva! Julión Álvarez podría homenajear a Juan Gabriel en Parácuaro

Julión Álvarez se suma al posible elenco del homenaje que Juan Gabriel recibirá por parte de su pueblo natal Parácuaro, Michoacán, con motivo del que hubiera sido su cumpleaños 67, festejo que tendrá lugar del 6 al 8 de enero. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).-se suma al posible elenco del homenaje querecibirá por parte de su pueblo natal, con motivo del que hubiera sido su cumpleaños 67, festejo que tendrá lugar del 6 al 8 de enero.

Noé Zamora Zamora, Alcalde del pueblo michoacano, comentó a LMShow que hasta ahora no se cuenta con ningún cantante de renombre confirmado, pero que probablemente hoy miércoles pueda cerrar la lista. “Todavía no es 100 por ciento seguro, estamos negociando. De hecho hoy voy a recibir una llamada de parte de Julión Álvarez y otra de Pablo Montero. Aún no es seguro que vengan, por eso no quiero decirlo”.

El entrevistado destacó que también se mantienen negociaciones con Marco Antonio Solís, Ana Barbara y José José, siendo éste último el más accesible. “Con él ya están muy avanzadas las negociaciones y él dijo que sí venía siempre y cuando no se le cruzara con las citas que tiene con su médico”.

Además de talentos locales, por el momento la única figura que ya confirmó su presencia es el compositor Martín Urieta. Cabe destacar que la participación de los famosos al tributo será de carácter gratuito, pues el municipio únicamente está en capacidad de costear el hospedaje en el poblado.