Mamá de Kate Del Castillo confiesa que tampoco cocina

10:00 am

Kate Del Castillo declarara que no le gusta cocinar, su madre doña Kate Trillo, confesó en exclusiva a LMShow que ella tampoco suele preparar la comida de su casa, excepto en ocasiones especiales. Ciudad de México, ( LMSHHOW.COM ).- Luego de quedeclarara que no le gusta cocinar, su madre doña, confesó en exclusiva aque ella tampoco suele preparar la comida de su casa, excepto en ocasiones especiales.

Luego de la entrevista de la actriz para un programa de la cadena Univisión, nos comunicamos a la casa de la familia Del Castillo en la capital mexicana para preguntarle a doña Kate sobre las cualidades culinarias de su famosa hija. “Ella es como yo: cocinamos muy poco, pero lo que cocina, lo hace delicioso. Claro que tiene sazón, pero no le gusta mucho, es que eso lo heredó de su madre”.

Nuestra entrevistada comentó que su hija es una excelente anfitriona cuando ella y don Eric Del Castillo viajan a Los Ángeles. Las atenciones de Kate también incluyen algunas delicias gastronómicas. “Ella nos atiende, cocina muy rico. Casi no tiene tiempo porque siempre está muy ocupada, pero frecuentemente hace reuniones y prepara unos bocadillos y otros platillos que ahorita no me acuerdo, siempre le quedan muy ricos”.

Por su parte, doña Kate nos dijo que actualmente visita poco la cocina de su casa, pues únicamente prepara el tradicional pozole de las fiestas patrias o el bacalao para nochebuena.