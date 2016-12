Unisanta llega a Orlando y regala sonrisas a niños necesitados

Orlando, (NOTICIAS YA).- Decenas de niños necesitados recibieron durante la mañana del miércoles sus obsequios por parte de Unisanta, Salsa y Más 98.1 y las personas que hicieron posible la recolecta de juguetes.

Los niños del área de Altamonte Springs pudieron recoger sus regalos navideños junto a Santa Claus cuando sus padres pasaban a realizar sus compras. Por otra parte personas que se sintieron conmovidas con la actividad también se unieron para dejar obsequios y poder ofrecer una sonrisa a los niños.

Las entregas de regalo continuará el jueves en el Fancy Fruits and Produce ubicado en 911 S. Volusia Ave de Orange City desde las 6 a.m. hasta las 10 a.m. y el viernes en el parque de casas móviles Bridewood an Apopka ubicado en 838 W. Kelly Park Rd. A partir de las 4 p.m. a 7 p.m.