Comunidad de San Diego se prepara en caso de una deportación

(NOTICIAS YA).- Ante el temor de comunidades inmigrantes de una deportación masiva con la toma de poder del presidente electo Donald Trump, la comunidad de Vista se prepara en un foro comunitario que les ayuda a protegerse informándose de sus derechos.

La organización United We Dream en San Diego también diseño volantes con sugerencias, como la de no abrir la puerta a menos que un agente de ICE compruebe que cuenta con una orden de arresto.

Aunque la recomendación pueda parecer pesimista, la organización ha señalado que recomienda a los jóvenes inscritos al programa DACA a no renovarlo o inscribirse por primera vez debido a que es un proceso costoso y no valdría la pena el gasto por un programa que aún no se sabe si permanecerá.