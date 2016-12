¿Conoces dónde están los depredadores sexuales de tu área?

(NOTICIAS YA).- La Policía de Bradenton cerca de la bahía de Tampa investiga el caso donde un hombre trató de secuestrar unos niños ofreciéndole dulces.

Se informó que los hechos ocurrieron afuera de la Sea Breeze Elementary School el martes.

De acuerdo con la Policía el sospechoso le preguntó a los menores si querían dulces y abrió la puerta del pasajero para que el menor entrara.

Las autoridades dijeron que el vehículo es de cuatro puertas, blanco y posiblemente de marca Toyota. Mientras que el hombre fue descrito como hispano, en sus 20 años, alto, corpulento, pelo oscuro y con rostro limpio. Tambien indicaron que puede tener acento al hablar y un tatuaje desconocido dentro de su brazo izquierdo.

Se alega que llevaba puesto una camisa oscura y una gorra roja.

Todo aquel que tenga información se puede comunicar con el Detective Michael Page al 941-932-9314.

No obstante, si usted vive en el Centro de la Florida o en el área de Tampa y no conoce si en su área hay depredadores sexuales puede acceder al Florida Department of Law Enforcement (Florida Sexual Offenders and Predators)