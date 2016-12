¡EXCLUSIVA! Mamá de Kate del Castillo: “¡Me muero por abrazarla!”

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- En plena época de múltiples reuniones y fiestas familiares, doña Kate Trillo siente mucha nostalgia por la ausencia de su hija Kate del Castillo, quién está por cumplir un año imposibilitada de viajar a México tras ser ligada con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En exclusiva con LMShow, la señora Trillo comparte el pesar que siente por la situación, pues nunca antes había pasado las fiestas decembrinas lejos de alguna de sus hijas. “¡Es la primer Navidad, desde que mis hijas nacieron, que vamos a estar separados. Se me hace tan triste! Siempre viene ella o vamos nosotros, pero ahora no se pudo por una serie de factores que no nos permitieron ir”.

La esposa de Eric Del Castillo calificó como una injusticia que su hija no pueda viajar a su país por una investigación que a la fecha, no ha arrojado ningún resultado contundente.

“Gracias a ello, no vamos a pasar Navidad juntos. Es una injusticia porque si hubiera algo o ella fuera una delincuente, está bien, pero ¡caramba!, tiene un año y todavía no pueden averiguar que no pasó nada, que no hizo nada, que es inocente de lo que sea, de lo que la acusan o la quieren acusar… ¡por favor!”

Aunque es una mujer fuerte, nuestra entrevistada nos reveló los enormes deseos que siente de abrazar a quien llama “mi niñita”. “Espero que ya pueda venir porque nos vimos en abril, ya tiene bastante que fuimos por allá y yo me muero por abrazarla porque, aunque diario hablamos con ella, no es lo mismo que tenerla con nosotros”.