Hombre se inyecta veneno de serpiente buscando la juventud

(NOTICIAS YA).- Steve Ludwin tiene el controvertido hábito de inyectarse veneno de serpiente periódicamente. Cree que además de inmunidad esto lo ayuda a mantenerse joven, pero los científicos le advierten peligro.

A los 50 años parece que va a escuchar las advertencias, luego de que sufrió mordeduras severas de víboras este año y comprendió que estaba en peligro su vida.

“El dolor es como si alguien tomara un mazo, te pegara en la mano y luego la expusieras a una llama ardiente”, explicó Ludwin. “Es la evolución la que te dice que te alejes de estas cosas”.

El es músico y en su casa tiene 17 serpientes de diferentes lugares del mundo, la mayoría son venenosas como la “cascabel” de México y la “de palma” de Costa Rica. De ellas obtiene veneno y se lo inyecta.

Ludwin está interesado en el veneno de estos animales desde que era niño y conoció a Bill Haast, un investigador en el tema que posee un laboratorio en Miami, donde recibe visitas de turistas.

Desde entonces creyó que el veneno podría protegerlo: “A una edad muy temprana, pensé que eso era increíble. Nunca había oído de tal cosa… y se me metió en la cabeza”.

Un poco mayor, empezó a inyectárselo. A veces en pequeñas dosis diarias y luego probó con una inyección cada varios meses.

“La gente dice… no parece que tuvieras casi 50 años”, asegura. “Realmente creo que he dado con algo”, pero los científicos ya le han advertido que no es así y que se expone a un gran peligro.