Silvia Pinal desaira a los Premios Oscar

Premios Oscar, todavía más en calidad de jurado, todo indica que Silvia Pinal se dará el lujo de desairar tal privilegio, pues ya nos dijo que es muy poco probable que viaje a Los Ángeles. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).- Aunque muchas estrellas harían circo, maroma y teatro por asistir a la ceremonia de los, todavía más en calidad de jurado, todo indica quese dará el lujo de desairar tal privilegio, pues ya nos dijo que es muy poco probable que viaje a

La madre de Alejandra Guzmán, platicó con LMSHOW, minutos antes de entregar obsequios navideños a sus compañeros actores jubilados. Intentamos saber si ya estaba preparando su viaje a California para la ceremonia que tendrá lugar el 26 de febrero, luego de la invitación de La Academia para integrarla al jurado y muy quitada de la pena, nos contestó. “No creo viajar, pero haré todo lo posible. Es una mala fecha, porque en mi casa tengo gente, viene Navidad, Año Nuevo y todo lo demás”.

En forma sencilla, la llamada última ‘Diva del Cine Mexicano ‘ nos contó cómo fue el proceso de invitación para votar por las mejores cintas del mundo. “Me llena de orgullo, es un honor, me hablaron, me avisaron y me pidieron el favor, yo les dije que encantada, a todo les dije que si y ya”.

Junto a Pinal, también Ignacio López Tarso fue convocado para formar parte del jurado a lo mejor de la cinematográfica mundial.