VIDEO: Captan a hombre robando los envíos de regalos afuera de una casa

10:55 am

(NOTICIAS YA).- A tan solo unos días para navidad, los ladrones se adueñan de los envíos de regalos dentro de las propiedades. Un video captó el momento en los que los amigos de lo ajeno se roban unos paquetes de una casa.

Como se puede apreciar en el video, se ve que dos sujetos llegan en una camioneta roja y uno de ellos se baja y camina hasta llegar al frente de la propiedad donde la dueña de la casa, Victoria Yepes, había recibido por correo sus regalos para esta navidad. El sujeto, sin ningún remordimiento, toma dos cajas y se dan a la fuga.

“Si les pudiera dar un consejo es que recojan sus paquetes lo más pronto posible al igual que su correspondencia. No dejen que los paquetes se queden toda la tarde o noche afuera de sus casas porque entonces sería más fácil de que alguien se lo robe”, comenta Stephanie Houston, vocera del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos.

Y aunque por el momento la víctima no pudo darnos entrevista, en nuestra comunidad se encuentran más víctimas de robo de este tipo.

“En mi caso me robaron algo que talvez no tiene mucho valor monetario pero tenía mucho valor emocional porque mi madre me lo regalo verdad y tenía más de 20 años conmigo”, Julie Romero víctima de ladrones que se llevaron sus adornos de su casa.

Algunas empresas de entrega ofrecen un servicio gratuito que le enviará una alerta de correo electrónico cuando su paquete va a ser entregado. Fedex también le permite redirigir un paquete a otra dirección si sabe que no estará en casa en el momento de la entrega.

Así que ya sabe, si usted o alguien ha sido víctima de robo de paquetes postales, denúncielo de inmediato al 9-1-1 o bien puede informarse sobre sus envíos en las páginas: