VIDEO: Tigres falla cuando cierra final en casa

De los cuatro títulos que los felinos ostentan a lo largo de su historia en el futbol mexicano, sólo el de 2011 lo ganaron jugando la vuelta en el Volcán

Action photo during the friendly match of preparation Tigres UANL vs Veracruz before the great final of Apertura 2016 Liga BBVA Bancomer MX at Universitary Stadium. Foto de accion durante el partido amistoso de preparacion Tigres UANL vs Veracruz previo a la Gran Final del Torneo Apertura 2016 de la Liga BBVA Bancomer MX en el estadio Universitario, en la foto: (i-d) Jose Arturo Rivas, Enrique Palos, Andy Delort, Fernando Fernandez, Francisco Meza, Damian Alvarez de Tigres 09/12/2016/MEXSPORT.