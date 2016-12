¿Dónde ver las luces de Navidad en Tampa?

8:44 am

(NOTICIAS YA).- A tan solo dos días para celebrar la Navidad hay muchos lugares en Tampa para disfrutar de las decoraciones y luces de esta festividad con la familia.

A continuación te presentamos el listado:

Holiday Lights in the Gardens – El Florida Botanical Gardens decoró el lugar con más de 1 millón de luces , figuras animadas, lasers y más. Está abierto diariamente de 5:30 a 9:30 p.m. localizado en el 12520 Ulmerton Road, Largo. Tiene un costo de $4.00 y lo niños de 12 año o menos entran gratis

Wonderland of Lights – En el Hillsborough County Fairgrounds abierto hasta el 31 de diciembre. El lugar cuenta con un despliegue de luces, una villa navideña con carrozas un paseo en tren al Polo Norte y hasta comida. Tiene un costo de $20 a $25 y esá localizado en Corner of Sydney Washer Road and Hwy 60, Brandon. Domingos a jueves abren de 6:00 a 9:00 p.m. y los viernes y sábados hasta las 10:00 p.m.

Kresge Mega Light Display – El lugar es conocido Kresge house e incluye 10 camiones de remolque llenos de luces, inflables, maquinas de burbujas y más. Abierto hasta el 3 de enero y es libre de costo. Localizado en el 2719 Oakdale St. S, St. Petersburg. La presentación es a las 6, 7, 8 y 9:00 p.m. todas las noches hasta el 31 de diciembre.

Symphony in Lights – Más de 250 mil luces encendiendo al ritmo de la música en The Shops en el Wiregrass, 28211 Paseo Drive, Wesley Chapel. La entrada es gratis y el espectáculo se presenta a las 6, 7, 8 y 9:00 p.m. hasta el 31 de diciembre.

Lights of Lake Park Display – El Sunocast Hopsice decoró un sinnumero de casas en una ruta de 3 millas a través de Lake Park Estates, Wieker Lakeside Estates y Lake Seminole Villages . la entrada es gratis, pero aceptan donaciones. Las luces estarán hasta el 31 de diciembre desde las 6 a 10:00 p.m.

St. Petersburg Waterfront Light Display – Un sendero para caminantes con miles de luces, decoraciones y un tarjeta postal gigante. La entrada es gratis y está localizado en Straub Park, at Beach Drive and Fifth Avenue NE, St. Petersburg. Diariamente de 5 a 11:00 p.m.

Largo’s Holiday Stroll – Más de dos millones de luces alrededor del Largo Central Park en el 101 Central Park Drive, Largo hasta el 2 de enero. Las decoraciones tienen forma de trenes, soldades animales y en el centro del parque hay una fogata para hacer s’mores. Este año cuenta con un carrusel y abre diarimente desde las 6:30 a 9:30 p.m.