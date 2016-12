Padre de Ana Bárbara no festeja la Navidad

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Todo indica que el distanciamiento con una buena parte de sus hijos, entre ellos la cantante Ana Bárbara, provocaron en don Antero Ugalde una ausencia total de espíritu navideño, pues nos confesó que para él, es una fecha común y corriente.

“Aquí voy a estar en el rancho nada más, no voy a hacer absolutamente nada porque es un día cualquiera. Lo que pasa es que estamos muy distanciados todos”, aseguró el ranchero a LMShow.

De hecho, el hombre tiene conocimiento de que varios de sus hijos se reunirán en casa de su mamá, pero ante las circunstancias, él no ha sido invitado al festín. “Ellos van andar por acá. Yo nada más me llevo con Kelly y Antero. Después los demás van a querer venir a hacerle al cuento, pero ya para que, si ya no voy a estar, luego van a arrojar lágrimas de cocodrilo. No, la verdad no creo que me lloren, a lo mejor hasta se congratulan”.

El entrevistado recordó que no está dispuesto a doblar las manos con su hija Ana Bárbara, quien desde hace más de un año no le habla.