VIDEO: La Volpe recrimina la actitud defensiva de Tigres

11:14 am

Ciudad de México. (ICITUS). Se libró la primera batalla de la Final de la Liga MX en la que América empató 1-1 en el estadio Azteca ante los Tigres, un resultado que parece no favorecer a los de Coapa, siendo que la vuelta se jugará el domingo 25 de diciembre en Monterrey. Y es que Ricardo La Volpe, estratega de las Águilas, alaba la actitud de sus dirigidos, pero reprocha que los felinos no salieran a proponer el juego.

“Creo que es uno de los mejores partidos que ha jugado el América, se le quitó el balón a un equipo que lo maneja muy bien, el protagonismo fue de nuestro equipo, no lo dejamos jugar, le cortamos los circuitos, eso fue gracias al buen trabajo que hicieron los jugadores”, indicó.

“Creo que los grandes por eso son grandes porque son equipos que tanto de visitante como de local siempre salen a ganar. América es grande y debe salir con la mentalidad de hoy (jueves), de salir por el protagonismo, de no esperar ni nada por el estilo, de no darle la iniciativa a Tigres porque entonces cometeríamos un grave error”, añadió.

Lo cierto es que el timonel argentino sabe a la perfección que coronarse en el estadio Universitario no será un escollo fácil de librar; sin embargo le deja tr4anquilo que su escuadra se haya mostrado superior en el ámbito futbolístico.

“El protagonismo lo tuvieron, pero para ir allá tenemos que ir a hacer goles, nos faltan unos detalles que los vamos a hablar para que el domingo tengamos más profundidad, más contundentes, sería de la forma en la que se puede salir Campeón”, destacó.

“Eso es lo que tiene el futbol, que algunas veces el que mejor juega, tuvo más protagonismo, tuvo más la pelota, la idea y no lo gana porque un jugador nuestro se resbala, además de que el francés (André Pierre Gignac) no perdona y no perdonó. (Moisés) Muñoz tuvo pocas jugadas de peligro, felicité a los jugadores por darlo todo, por dar batalla, el favorito era Tigres y creo que ya emparejamos la situación”, finalizó.

Icitus Staff