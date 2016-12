Las mejores películas para ver en Netflix esta Navidad

(NOTICIAS YA).- La Navidad es tiempo para estar en familia, descansar de las obligaciones y, claro, ver contenido especial en la televisión.

Si todavía no entras completamente en el espíritu navideño o no has decidido qué hacer con tu tiempo libre este fin de semana, te decimos cuáles son las mejores películas navideñas que puedes encontrar en Netflix.

Miracle on 34th Street: un remake de la película navideña clásica que también es una de las cintas más populares de Netflix.

Noel: un éxito con los suscriptores del sitio; cinco neoyorkinos descubren un nuevo significado de la Navidad. Actúan Susan Sarandon, Paul Walker, Penélope Cruz, Alan Arkin y Robin Williams.

Love Actually: la más romántica y graciosa de las películas navideñas. Te conquistará su encanto británico y su elenco repleto de estrellas.

Christmas with the Kranks: la crítica no fue buena con esta película, pero es una favorita del público. Reirás mucho.

Just Friends: una comedia muy especial que te hará disfrutar la Navidad aún más. Ryan Reynolds y Anna Faris estelarizan.

Scrooged: Una versión moderna de “Cuento de Navidad” de Charles Dickens, una de las historias icónicas de la temporada.

Dreamworks Holiday Classics: los personajes principales del estudio protagonizan cinco historias navideñas.

También para los amantes de las series hay opciones

Friends (Temporada 7, episodio 10 — The One with the Holiday Armadillo): cada temporada de este popular programa tiene un episodio navideño, pero este es el favorito de la audiencia. ¿Será también el tuyo?

House (Temporada 4, episodio 10 — It’s a Wonderful Lie): esta serie se caracterizó por mezclar drama, comedia y misterio, y este episodio navideño es un gran ejemplo de ese balance.

*Con información de Inquisitr