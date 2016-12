Muere bebé que cayó de brazos de niñera en vísperas de Navidad

(NOTICIAS YA).- El pequeño Reece Modzelewski murió el viernes, tres días después de que se cayó de los brazos de su niñera y se golpeó la cabeza en su casa en Nueva Jersey.

Desde el accidente, estuvo grave en el hospital y los doctores explicaron que no había nada que pudieran hacer para que recuperara su salud. “Aún si despertara, no tendría calidad de vida, no sería capaz de caminar ni ‘funcionar’ por sí mismo”, dice la página de GoFundMe en la que piden apoyo económico para los papás.

Mark Modzelewski, de 32 años y Nicole Nicastro, de 34, se enfrentaron a la decisión de autorizar que desconectaran a su bebé el viernes. Horas después murió.

“Mi pequeño bebé está muriendo y no hay nada que pueda hacer para ayudarlo o confortarlo. Yo no sé si puede ver, probar o tocar nunca más. Mi corazón ha sido arrancado de mi pecho. Voy a extrañar alimentarlo, sacarle el gas, abrazarlo, jugar, bañarlo, actuar como si lo disciplinara, el tiempo de panza,llevarlo a la cama,vestirlo, estirar su cuello para arreglar su tortícolis y especialmente cambiarle el pañal”, escribió su papá el jueves en Facebook.

“Él es un bebé tan amigable, sonriente y feliz y le dimos todo el amor que pudimos. Lamento que no vamos a poder verlo crecer y tener todas las experiencias que cualquiera espera. Te amo Reece y deseo que exista el cielo para poder volver a ver tu simpática sonrisa algún día”, así compartió su papá la dolorosa despedida.

Reece estaba bajo el cuidado de una amiga de la familia cuando accidentalmente se le cayó y se golpeó la cabeza. Así lo explicó ella a la policía y a los paramédicos, que lo llevaron al Centro Médico de la Universidad Hackensack.

La página GoFundMe ha recaudado 25 mil de los 40 mil dólares que tiene como meta.

Además de esa campaña para ayudar con el funeral, otros amigos de la familia crearon una recaudación para construir un espacio con un árbol y una banca en memoria del bebé, que todos puedan usar para sentarse un momento a reflexionar. Explican que ese espacio costaría $2,500 dólares y si se reúne más se entregará a los papás.