Navidad nefasta en Tampa

(NOTICIAS YA).- Muchas personas celeberaron las festividades en familia en la zona de Tampa, pero no todo fue una Navidad alegre.

Se informó que dos hispanos fueron arrestados tras presuntamente tumbar la puerta de una casa y robar la misma mientras sus dueños estaban en el lugar. Los hechos ocurrieron en la intersección de West TampaBoulevard y North Habana Street al oeste de Tampa. El dueño dijo que cuando se asomó a la puerta y vio a los vándalos corrió hacia la puerta trasera y llamó a la Policía. Los sospechosos fueron identificados como Gilbert Lozada de 24 años y Angel Díaz de 50, quienes fueron aprehendidos cerca de la escena.

No obstante, una mujer perdió la vida cuando conducía su motora eléctrica tipo “scooter”, tras ser arrollada por un auto. El mismo no tenía luces traseras y no se considera un vehículo de motor legal. La víctima fue identificada como Isabel Alarcón Mateus.

Un tercer incidente se registró alrededor de las 11:30 p.m. cuando un hombre irrumpió en la tienda de conveniencia CircleK en el 1000 1st. S y exigió dinero de la caja registradora. De acuerdo con la Policía, el hombre mantuvo una mano en el bolsillo indicando que tenía un arma, la cual no fue vista. El cajero no resultó herido y el ladrón salió en dirección al norte a través del estacionamiento y luego siguió hacia el este en Avenue J SE.

Todo aquel que tenga información se puede comunicar al Departamento de la Policía de Winter Heaven al 863-401-2256.