VIDEO: Un muerto y una persona herida en los XV de Rubí

(NOTICIAS YA).- Un trágico accidente ha enlutado la fiesta más esperada en México luego de que un hombre falleció, y una mujer resultó herida, durante la famosa “chiva”, una carrera de caballos, que tuvo lugar en los XV de Rubí y en la que el ganador obtendría 10 mil pesos.

Las autoridades de San Luis Potosí confirmaron a medios locales la muerte de Félix Peña, de 66 años, quien supuestamente fue arrollado por su propio caballo mientras participaba en la carrera. Aunque también destaca que el hombre ingresó a los carriles justo cuando pasaban los equinos.

Asimismo, una mujer de 34 años, identificada como Reibel, resultó lesionada tras atravesarse al paso de los caballos. De acuerdo con el medio local Pulso ambos fueron atendidos por personal de la Cruz Roja que se encontraba en el lugar, en Laguna Seca, y fueron trasladados a un hospital en Charcas.

Sin embargo, en el camino falleció el hombre. Mientras tanto, la carrera fue cancelada y las autoridades iniciaron una investigación al respecto.

Medios como, El Sol de México, han señalado que los organizadores no previeron tanta gente, y los asistentes no saben cómo es la dinámica de la carrera, por lo que estuvieron invadiendo los carriles que no contaban con vallas de seguridad.

Aunque se registró el fatal accidente, la fiesta más esperada de México continúa y las autoridades estiman que al menos 20 mil personas llegaron al festejo, lo cual ha causado algunos incidentes.