2016: El año en que Clinton ganó las votaciones y perdió la presidencia

(POLÍTICA PARA MI).- El 12 de abril de 2015, Hillary Clinton anunció con un video una noticia muy esperada: su candidatura para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata en las elecciones de 2016.

Pero ella no era la única protagonista del video. En la grabación figuraban estadounidenses de diferentes raíces étnicas, distintas generaciones, con diversas preferencias de género y parejas homosexuales.

En el video, Clinton planteó el tono de unidad en la diversidad que caracterizó toda su campaña. “Los estadounidenses han luchado para volverse a levantar después de tiempos económicos difíciles, pero la cubierta sigue inclinada a favor de los de la cima. Los estadounidenses comunes necesitan a un campeón, y yo quiero ser esa campeona”.

Días antes, el diario The New York Times reveló algo que también marcaría la campaña de Clinton hasta el final. Su uso de un servidor privado de correo electrónico mientras era secretaria de Estado, algo que hasta ese momento no era de conocimiento público. En septiembre, Clinton se disculpó y admitió que había cometido “un error” al usar dos cuentas separadas para sus emails.

He aquí un cronograma en 2016 de la carrera de Climton por la presidencia de EE.UU.

Febrero 1: Clinton gana las votaciones primarias de Iowa, tras derrotar a su rival Bernie Sanders 49.8% to 49.6%.

Junio 6: En medio de una amarga campaña en las primarias demócratas frente a Sanders, Clinton obtiene suficientes delegados para convertirse en la primera mujer en ganar una nominación de uno de los principales partidos políticos.

Julio 5: El director del FBI, James Comey anuncia que no recomendará cargos contra Clinton por el uso de un servidor de correo electrónico privado, pero dice que ella fue “extremadamente descuidada” con información clasificada.

Julio 22: Clinton anuncia que eligió a Tim Kaine como su vicepresidente.

Encantada de anunciar mi candidato a la vicepresidencia @TimKaine quien ha dedicado su vida a luchar por los demás-H pic.twitter.com/ciYGRfGrx8 — Hillary en español (@Hillary_esp) July 23, 2016

Julio 24: El sitio Wikileaks divulga una serie de correos electrónicos obtenidos por hackers de las cuentas de dirigentes del DNC. Los correos también muestran vínculos entre empleados del Departamento de Estado y la Fundación Clinton.

Julio 28: Clinton acepta la nominación presidencial del partido Demócrata durante la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia, con lo que se convierte en la primera mujer elegida para postularse a la más alta oficina en el país por un partido importante en Estados Unidos.

Septiembre 11: Días después de decir que algunos partidarios de Donald Trump son una “canasta de deplorables”, un video muestra a Clinton prácticamente desplomándose mientras es ayudada a entrar en su coche después de participar en un acto de conmemoración del Septiembre 11 en Nueva York. Luego su campaña anuncia que tiene neumonía.

Septiembre 18: La cómoda ventaja que dusfrutaba Clinton en las encuesta se desvanece, solo le lleva a Trump un promedio de 0.7 puntos.

Septiembre 26: Primer debate presidencial en Nueva York. Las encuestas dan a Clinton como la ganadora.

11 de octubre: Julian Assange y Wikileaks publican un nuevo grupo de emails “hackeados” del presidente de campaña de Clinton, John Podesta. Los mensajes revelan los discursos ofrecidos por Clinton a bancos de Wall Street y posiciones privadas en desacuerdo con las que Clinton ha pronunciado en público, incluso sobre las cuestiones del salario mínimo, el matrimonio homosexual y la gran banca.

Octubre 19: Trump y Clinton chocan en el último debate presidencial, las encuestas se inclinan a favor de la candidata demócrata.

Octubre 25: Clinton aventaja a Trump en prácticamente todas las encuestas. The New York Times, le da 93% de posibilidades de ganar frente a 7% de Trump.

Octubre 28: El director del FBI, James Comey envía una carta al Congreso sobre el descubrimiento de nuevos correos electrónicos que podrían ser relevantes para su investigación sobre el servidor privado de Clinton mientras era secretaria de Estado.

Noviembre 7: A un día de las elecciones, más de una docena de encuestas sitúan a Clinton con una mínima ventaja sobre Trump.

Noviembre 8: Trump sorprende con un triunfo del Colegio Electoral gracias a su victoria en los estados clave de Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

Noviembre 9: Clinton ofrece un discurso en Nueva York en el que concede la victoria electoral de Trump.

Noviembre 10: Con más del 92% de los sufragios contados, Clinton lidera el recuento por más de 200,000 votos populares. Empieza una campaña para convencer a miembros republicanos del Colegio Electoral a que no voten por Trump.

Diciembre 19: El Colegio Electoral ratifica el triunfo de Trump.

Diciembre 22: Clinton superó a Trump por casi 2.9 millones de votos, con 65 millones 844 mil 954 (48,2%) frente a 62 millones 979 mil 879 (46,1%) del magnate, según los resultados revisados y certificados de las elecciones finales de los 50 estados y el Distrito de Columbia.