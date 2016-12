Conductores de Uber y Lyft temen por sus vidas

Tampa Bay, (NOTICIAS YA).- Luego que las autoridades hayan reportado la pasada semana que un conductor de Lyft fue secuestrado durante al menos 11 horas, decenas de conductores de Lyft y Uber han expresado que están preocupados por su seguridad.

Muchos clientes prefieren utilizar el servicio de Uber y Lyft en comparación con el servicio de Taxis, ya que utilizar estos servicios suelen ser más económicos y personalizados. Conductores dicen que han entrado a barrios buenos y barrios malos pero siembre se han sentido seguros, pero luego de lo ocurrido la pasada semana todo ha cambiado.

Sin embargo choferes como Jesús Valero, los hechos ocurridos la pasada semana cuando cuatro hombres obligaron a un conductor a llevarlo a realizar fechorías puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier estacionamiento. El chofer también añadió “A mí me ha pasado que yo entre en un barrio malo una vez y llegaron cuatro persona con pulóver bien largos estilo así medio delicuentón y yo cancele y me fui no lo deje subir a mi vehículo”.

Otros conductores dicen que todo depende también cuantas horas trabajes y también las áreas en las que aceptes a los clientes. Si usted tiene algún problema puede comunicarse con dichas empresas desde la misma aplicación para recibir asistencia.