Nuevo año y nuevas leyes para automovilistas en California

(NOTICIAS YA).- Con el Año Nuevo también llegarán nuevas leyes para los automovilistas en California, mismas que entrarán en vigor a partir del primer día de enero de 2017, según informó el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Falta menos de una semana para que se apliquen estas nuevas medidas que involucran el uso dispositivos inalámbricos mientras se conduce, así como ciertas especificaciones en los asientos de seguridad infantil.

A continuación, algunas de las leyes relacionadas con el transporte:

-Uso de dispositivos inalámbricos y electrónicos

Estará prohibido manejar un vehículo mientras esté usando un teléfono inalámbrico o un dispositivo inalámbrico de comunicaciones electrónicas, a menos que esté montado en el parabrisas o pegado en la consola o tablero de un vehículo de manera que no impida que el conductor vea la carretera. La mano del conductor solamente puede activar o desactivar una característica o función del dispositivo pasando o tocando ligeramente la pantalla con el dedo, pero no mientras lo tenga en la mano. Esta ley no aplica a los sistemas instalados en un vehículo por el fabricante.

-Asientos de seguridad para niños

Cualquier niño que tenga menos de dos años deberá viajar sujetado en un sistema de retención infantil instalado mirando hacia la parte de atrás del vehículo, a menos que el niño pese 40 libras o más o su altura sea de 3 pies 3 pulgadas o más (40 pulgadas).

–División de carril para motociclistas

Esta ley permite a los motociclistas pasar a otros vehículos que circulan en la misma dirección por el mismo carril, lo que a menudo se conoce como “dividir el carril”. La ley autoriza a la Patrulla de Caminos de California (CHP) a desarrollar guías educativas para “dividir el carril” que garanticen la seguridad de los motociclistas, conductores y pasajeros. Para desarrollar estos reglamentos, la ley requiere que el CHP consulte a ciertas agencias y organizaciones interesadas en la seguridad vial y comportamiento del motociclista.

-Costos en la matrícula vehicular

Esta ley aumenta el costo de registrar un vehículo o remolque de $43 a $53 a partir del 1º de abril de 2017.

-Placa personalizada

El costo aumentará de $43 a $53, a partir del 1º de julio de 2017, para emitir las Placas Ecológicas, las cuales son placas regulares de California, sin imágenes y con configuraciones personalizadas. También aumenta el cobro de la renovación, retención, transferencia o duplicación de las Placas Ecológicas (personalizadas) de $38 a $43, a partir del 1º de enero de 2017.

-Reporte de accidente de tráfico

Esta ley aumenta el límite mínimo de daños a la propiedad que debe ser reportado al DMV de $750 a $1,000 cuando un conductor se ve involucrado en una colisión vehicular.

-Retiros del mercado por fallas mecánicas de seguridad

Se requiere que el DMV incluya en el aviso de renovación de la matrícula vehicular sobre los retiros del mercado de su vehículo y si es necesario hacer reparaciones. Esta ley prohíbe que un concesionario o una empresa de alquiler de vehículo alquilen o preste un auto que tenga un aviso del fabricante sobre el retiro 48 horas después de recibir el aviso, hasta que haya sido reparado.

-Año de fabricación de las placas

Esta ley amplía el programa del Año de Fabricación (YOM) para incluir vehículos y placas fabricadas hasta el año 1980. Esta ley beneficia a los propietarios de vehículos que obtengan placas con el año correspondiente al modelo del año del vehículo que desean utilizar las placas de época en lugar de placas regulares. Estas placas comúnmente se pueden obtener de diferentes maneras, que incluye familiares, ventas de garaje, ventas de inmuebles, etc. El programa incluirá las placas azules y amarillas, que fueron emitidas en California desde 1970 hasta 1980.

-Revisión de antecedentes de conductores de compañías de redes de transporte

Una compañía de redes de transporte (TNC) tendrá que realizar una revisión de antecedentes de todos sus conductores. La ley específica multas para una compañía que viole o no cumpla con este requisito. Esta ley también prohíbe que las compañías TNC contraten, empleen, o retengan a un conductor si él o ella están registrados en el sitio de internet público del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que contiene información de agresores sexuales, o si ha sido declarado culpable de delitos graves, o en los últimos siete años ha sido declarado culpable de un asalto de delito menor o agresión con lesiones, violencia doméstica, o manejar bajo la influencia de alcohol y/o drogas. Cualquier compañía TNC que viole o no cumpla con los requisitos especificados está sujeta a una multa de no menos de $1,000 o más de $5,000 por cada delito.

-Seguridad en el autobús escolar

Todos los autobuses escolares, autobuses escolares, autobuses juveniles y cualquier vehículo de cuidado infantil usado para transportar a niños en edad escolar tendrán que tener un “sistema de alerta de seguridad para niños, de acuerdo con la Ley Senatorial 1072. Además, todas las escuelas están obligadas a Tienen planes de seguridad en el transporte que aseguran que ningún estudiante se quede solo en un autobús.