¿Dónde despedir el año en la Florida Central y Tampa?

(NOTICIAS YA).- ¿Ya sabes dónde vas a despedir el 2016? La Florida Central y la bahía de Tampa tendrán varios lugares donde celebrarán la despedida de año.

A continuación te presentamos la gamma de fiestas:

FLORIDA CENTRAL

1. Enzian’s James Bond New Year’s Eve Party

Fiesta con motivo de James Bond en el Enzian Theater en Maitland localizado en el 1300 South Orlando Ave, Maitland. El costo es de $99 e incluye “open bar”, aperitivos y música de un DJ. Los invitados deben impresionar con su vestimenta al estilo Bond. Las puertas abren desde las 8:00 p.m.

2. Church Street block party y Orlando orange drop

El evento anual desde la Church Street en el centro de la ciudad. El costo de la entrada es desde $39 e incluye acceso a tres bares, entretenimiento en vivo, fuegos artificiales a la media noche mientras cae la “Orange Ball” desde el Latitudes Skytop.

3. New Year’s Eve block party on Wall Street

Fiesta anual en Wall Street en el centro de la ciudad. Los boletos comienzan desde $25 e incluye acceso a ocho bares. Las puertas abren desde las 8:00 p.m. y para los fanáticos del football estarán presentando los juegos de la semifinal.

4. Five Star New Year’s Eve at I-Drive 360

Por primera vez el I-Drive 360 tendrá su fiesta de fin de año e inspirada en Brasil. El costo es de $290 e incluye la entrada al evento, fuegos artificiales, bebidas ilimitadas y un pase anual VIP al Orlando Eye. Se le pide a los invitados que vistan de blanco y dorado.

5. EVE party at Universal CityWalk

El evento incluye acceso a los seis clubes del City Walk, pulseras de luces LED, musica en vivo, comida ilimitada, Fuegos artificiales y una copa de champan a la medianoche. El costo es de $139.99 desde las 8:00 p.m.

6. Disney World Countdown to Midnight

El Disney Contemporary Resort celebrará el fin de año con varios eventos, opciones de comidas y un espectáculo de fuegos artificiales. Dara inicio a las 8:00 p.m. Espacios limitados y se pide que se haga reservación.

TAMPA

1. Busch Gardens

Tendrá un espectáculo de fuegos artificiales. El mismo está incluido con el boleto de entrada al parque.

2. Apollo Beach

Los organizadores dijeron que es el espectáculo más grande fuegos artificiales y serán lanzados desde Bal Harbor. Estarán sincronizados con música desde la emisora 101.9 FM. Se recomienda que se vean desde Circles Waterfront Restaurant en el 1212 Apollo Beach Boulevard.

3. Clearwater Beach

Un evento gratis. Las personas pueden llevar su sillita de playa para disfrutar de los fuegos artificiales.

4. Aqua – Eve

El Florida Aquarium será tranformado para celebrar el fin de año con músuca en vivo, comida, cervzas, vino y con la vista de los fuesgos artificiales de Channelside. Los boletos están desde $130.

5. Havana Nights

Celebra el fin de año al estilo cubano en The Birchwood en St. Petersburg. El mismo incluirá dos pistas de baile, música en vivo, aperitivos, bufet, un bar de cigaros y una copa de champan a la medianoche. El costo desde $182.

6. Firework Cruise

Una celebración desde un yate. El mismo incluye bebidas ilimitadas, aperitivos servidos por meseros, estaciones de comida, música y champan a la medianoche. Tendrá una vista de los fuegos artificiales de Channelside. El costo es de $149.95. El yate se podrá tomar en Yacht StarShip, 603 Channelside Drive, Tampa y Yacht Starship Sensation, 25 Causeway Blvd., Clearwater. Ambos desde las 10:00 p.m.