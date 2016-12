En El Paso recuerdan por qué no debes mezclar el alcohol y el volante

El Paso, (NOTICIAS YA).- Familiares y amigos rinden tributo a una jovencita que perdió la vida durante un accidente de tráfico en las calles de El Paso, Texas.

La sonrisa de Valeria Talamantes se apagó un 29 de diciembre del año 2007, cuando un conductor ebrio la impactó mientras manejaba su vehículo en la intersección de las calles Hawkins y Montana. Sin importar las inclemencias del tiempo, cada año su familia se reúne en el punto exacto donde su vida fue arrebatada para brindarle un homenaje.

Graciela, la madre les manda un mensaje, “cada año nos juntamos aquí para recordarla a ella y tratar de recordarle a la comunidad de que estas son las consecuencias de lo que pasa cuando uno maneja ebrio… No hay ningún problema que se diviertan, que tomen, pero es importante que tengan un plan que no agarren las llaves y no manejen después de que ya han tomado, ni siquiera un trago porque no debería de haber alcohol en el sistema de uno”.

Y precisamente esta semana, la Policía de El Paso informó del arresto de dos hombres en diferentes incidentes.

El primero fue el miércoles a la 1:30 de la mañana en la calle Boeing. Isaac Silvestre, de 23 años, a bordo de un Saturn azul conducía intoxicado. Por el momento permanece detenido con una fianza de $750.

A las 3:16 de la mañana, Alberto Peña conducía a más de 60mph en una zona de 45 también alcoholizado. El arresto se realizó en la avenida Monta y enfrenta una fianza de $1,500.

Ante el festejo de año nuevo, autoridades de la ciudad informan de más seguridad presente en las calles. Es por eso que recomiendan que si va a salir y a tomar, busque un conductor designado o marque al (915)212-7777 donde le ofrecerán el transporte gratis.