Si 2016 fuera una película, sería una de terror y tiene su tráiler

9:50 am

(NOTICIAS YA) .- Un año de terror con el deceso de artistas del ámbito musical y cinematográfico y decisiones políticas y económicas como el Brexit o el triunfo de los republicanos en Estados Unidos fue la inspiración para la producción de un avance cinematográfico falso con un humor negro.

El tráiler que parodia lo sucedido en 2016 como si fuera una película de terror. Los protagonistas son una pareja amenazada por dos homicidas, uno con máscara de Donald Trump. Hay celulares que explotan, sus amigos que se quedan congelados como Mannequin Challenge.

Ante un año polémico, en CNN se publicó una reflexión de la que se puede resumir:

EL MUNDO

Finalmente hay paz en Colombia • Las protestas no violentas en Corea del Sur ayudaron a impugnar a la presidenta • Gambia no reeligió a su dictador • Los militares ya no gobiernan en Myanmar • El Líbano escogió a un líder, después de 45 intentos • Un papa y un patriarca ruso ortodoxo se reunieron por primera vez en 1.000 años.

EL MEDIO AMBIENTE

Ese gran agujero de ozono sobre la Antártica está empezando a sanarse • India sembró 50 millones de árboles, ¡en un sólo día! • Noruega prohibió la deforestación • El Acuerdo de París para ponerle límites al calentamiento global es ahora una ley internacional.

ESTADOS UNIDOS

La tasa de personas graduadas de secundaria alcanzó su nivel más alto • Los índices de adolescentes dando a luz siguen disminuyendo• La tasa de desempleo es la menor en los últimos 10 años • Los estadounidenses donaron recursos para caridad más que nunca.

SALUD

Algunos investigadores descubrieron nuevos genes que pueden ayudar a curar la esclerosis lateral amiotrófica o ELA (gracias al Ice Bucket Challenge) • Hay esperanza de una nueva vacuna contra el VIH • El sarampión fue erradicado de América • Sri Lanka te demostró que pudo acabar con la malaria • China engendró mosquitos buenos para luchar contra los que son malos • El este de África está libre de ébola (y la vacuna experimental es 100% efectiva).

DERECHOS HUMANOS

Gambia y Tanzania prohibieron el matrimonio en niños • La pena de muerte es ilegal en más de la mitad del mundo • 300 comunidades de África decidieron acabar con la mutilación genital de las mujeres • Una ley contra los asesinatos ‘de honor’ se aprobó en Pakistán.

CONSERVACIÓN

La población de tigres aumentó por primera vez en 100 años • Los pandas ya no están en peligro de extinción • El número de loros kakapo aumentó de 126 a 154 • Hawai puede alardear con ser el territorio protegido más grande del planeta.

DEPORTES

Miembros del equipo Chicago Cubs se toman una selfie el viernes 4 de noviembre, durante el desfile por su victoria en la Serie Mundial. Es la primera vez que ganan el título desde 1908.

Los Cubs finalmente ganaron la Serie Mundial • El Leicester City desafió todas las probabilidades y ganó la Liga Premier • El equipo de Cleveland, hambriento del título, ganó la corona de la NBA • El equipo olímpico de refugiados se robó nuestro corazón.

ESPACIO

Podría haber un noveno planeta acechando en nuestro sistema solar • Juno llegó a Júpiter – después de cinco años • Los científicos encontraron un planeta similar a la tierra a solo 4,2 años luz de distancia • Nos tomamos en serio el hecho de llevar humanos a Marte.