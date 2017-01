Arrestan al capitán del ferry que se incendió en Indonesia

Murieron más de 20 personas

FOTO de archivo de otro naufragio ocurrido con un ferry en Indonesia en noviembre. "AFP PHOTO / NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo credit should read NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENC/AFP/Getty Images