(TODO BEBÉ).- Si bien es cierto que muchos padres prefieren decir la verdad a sus hijos sobre el tema, con esta carta muchos niños volverán a creer en los tres Reyes Magos, aunque de otra forma según El Pais.

Es innevitable, siempre llega ese día en que los niños se plantean la existencia de los seres fantásticos que no pueden ver, como los Reyes Magos. ¿Si saben que son los padres los que les traen los regalos, es posible que sigan creyendo en ellos?

En dicho texto, una niña explica a su madre que sus compañeros de colegio le han contado que los Reyes Magos son los padres; la madre le dice entonces que debe enseñarle algo, y saca la carta.

La misiva es un escrito de los Reyes Magos enviado a los padres, en el que explican que ellos ya son muy viejos y que deben de hacerles tres favores: que lean las cartas de sus hijas y les ayuden con los regalos; que guarden el secreto y que ayuden a niños menos favorecidos, explica la fuente.

Se recomienda imprimir y mostrar el texto a los hijos. Te dejamos la carta que, lleva años circulando en Intener y aún se desconoce el autor original:

“Carta de los Reyes Magos a los padres

–Mamá, mamá… mis amigas del cole dicen que los Reyes Magos son los padres, ¿es verdad?

La madre de Maria sonríe, le da un beso y le dice:

– Mira Maria… Tengo que enseñarte algo que guardo en este cajón desde hace 7 años.

Su madre saca del cajón un sobre blanco. Lo abre y le dice a Maria:

–Esta carta la recibimos en casa el día en que naciste. Es una carta escrita por los Reyes Magos y que nos piden que les hagamos tres favores. ¿Quieres que te la lea?

–¡Sí mamá, por favor!

CARTA DE LOS REYES MAGOS A LOS PADRES

Apreciado papá y apreciada mamá de Maria,

Somos los Reyes Magos. Sabemos que acaba de nacer Maria. Es una niña preciosa que los va a hacer muy felices a los dos. Ya saben que cada 6 de enero nosotros vamos en silencio a casa de todos los niños y les dejamos unos regalitos para celebrar el nacimiento del niño Jesús y para decirles lo orgullosos que estamos de ellos.

Pero a partir de ahora no podremos hacerlo porque estamos muy viejecitos y cada vez hay más y más niños en este mundo. No podemos ir a casa de todos. Además, ayer me caí del camello y me rompí el brazo (soy Melchor, un poquito torpe); Gaspar es muy lento porque camina con la ayuda de un viejo bastón y Baltasar, ¡nuestro viejecito Baltasar!, se olvida siempre de dónde tiene la lista de los regalos. Como ves, ya estamos muy mayores y necesitamos pediros tres favores muy importantes:

Primer favor: Que nos ayudes a poner los regalos a los niños. Cada padre y madre harán nuestro trabajo el día de Reyes, leerán las cartas de sus hijos y con la misma ilusión que la nuestra, les pondrán los regalos como si fuéramos nosotros. Así todos los niños del mundo tendrán sus regalos; nosotros podremos descansar y ver, desde lo lejos sus caritas de alegría.

Segundo favor: Como esto es un gran secreto, no se lo podrás decir a Maria hasta que cumpla los 7 años. Cuando tenga esta edad, ya será mayor y sabrá guardar este secreto.

Los niños pequeños no deben saber que nosotros ya no podemos poner los regalos y que son los padres los que nos ayudan porque si no… ¿qué pensarán de nosotros? ¿dónde estará la magia?

El secreto se ha de decir solo a los niños responsables, a los que ya pueden entender que nosotros les queremos mucho y que por eso pedimos ayuda a sus padres, las personas que más los quieren.

Tercer favor: Algunos padres que nos ayudan están enfermos o no tienen dinero para comprar regalos a sus hijos. Y también hay niños que no tienen la suerte de tener dos papás. Por eso, necesitamos que nuestros hijos se conviertan “un poquito” en Reyes Magos y compartan algunos regalos con los niños que no tienen tanta suerte como ellos.

Nada más. ¿No es demasiado, verdad? Cuando Maria te pregunte por primera vez quiénes son los Reyes Magos léele esta carta.

Entenderá por qué nosotros hemos confiado en ustedes para hacer nuestro trabajo: porque son las personas que más lo quieren en el mundo y que mejor pueden ver su enorme y bondadoso corazón de perla.

Melchor, Gaspar y Baltasar.”