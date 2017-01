Buscan a exsoldado que escapó de prisión de Rhode Island

(NOTICIAS YA).- El exreservista del Ejército, James Morales, escapó del Centro Correccional Wyatt el sábado y lleva prófugo tres días. La policía de Rhode Island mantiene el operativo de búsqueda.

Su fuga fue casi de película, se subió a un aro de basquetbol, desde ahí saltó una barda con alambre de púas, llegó a la azotea y se deslizó por la pared del edificio informaron los oficiales.

Horas después fue visto en un vecindario de Framingham. Los residentes fueron alertados por la policía por medio de llamadas automatizadas.

Morales, de 35 años, estaba acusado por haber robado 16 armas de un Centro de Reservas del Ejército y también enfrenta cargos por violación de menores.

La policía sospecha que Morales huyó a Attleboro, Massachusetts, pues robó un carro que fue localizado en Framingham.

Una residente, Venessa Lugo, reportó que Morales se acercó a su casa y tocó la puerta muy fuerte alrededor de las 10:30 de la noche del sábado.

“No dijo nada. Solo tocó muy fuerte…Normalmente no abro la puerta si no me llaman antes por teléfono”.

Sin embargo dice que no notó nada sospechoso en aquel hombre, que se veía normal, sin estrés.

La policía llegó una hora después al edificio. “Inspeccionaron nuestros departamentos. Buscaron bajo las camas, entre los edificios, hablaron con todos nosotros”.

Los agentes federales regresaron al vecindario el lunes por la noche porque los residentes habían informado que Morales tuvo una relación con alguien del edificio.

La prisión en Central Falls permanece cerrada mientras los oficiales revisan los procedimientos.

El guardián Daniel Martin declaró que se tardaron dos horas en descubrir la fuga. Dos oficiales fueron suspendidos con pago.

Las autoridades declararon que Morales puede estar armado y es considerado extremadamente peligroso.