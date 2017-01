La clave para que este año sí logres cumplir tus propósitos

9:43 am

(CLUB CURVAS).- Se terminaron las fiestas y con ellas los excesos. Empezó el nuevo año y la lista de propósitos no ha cambiado a la del año anterior ya que, la mayoría desiste en poco tiempo, de acuerdo con BBC.

En general se trata de reemplazar malos hábitos por otros más benéficos para nuestra vida pero, cumplirlos suele ser más difícil de lo que parece pero la psocilogía puede ayudarnos, argumenta.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein.

Según BBC estos son los cinco consejos que aumentarán tus probabilidades de éxito ( de una vez por todas):

1. Persistir

No estás solo, todos nos sentimos de igual manera respecto a nuestras metas; es muy probable que los viejos hábitos regresen con alguna regularidad y es el fracaso ocasional la principal causa para renunciar.

Este momento es clave, es justo ahí cuando los psicólogos recomiendan considerar estas decaídas como temporarias y no como la excusa perfecta para rendirnos, según Richard Wiseman psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido.

“Si después de empezar una dieta tienen un día en que atacan la lata de galletas, muchos tienden a pensar ‘ya está, fracasé’ y se rinden. Pero la clave es combatir ese fatalismo con persistencia“, advierte Wiseman.

El cambio completo es un proceso; la perseverancia es la clave, asegura el psicólogo.

2. Crear redes de ayuda

La ayuda es fundamental en este proceso, lo hará más sencillo. Otro detalle importante para lograr mantener los cambios y seguir con nuestros objetivos es el apoyo que familia y amigos nos brinden.

“Las mujeres suelen ser mejores para ofrecer apoyo moral. Los hombres tienden a tratar de incentivarte a que comas ese postre que estás tratando de evitar”, señala Wiseman.

3. Llevar un registro del cambio

Anotar los cambios, por más pequeños que sean, puede ayudar considerablemente en el proceso. En el registro llevarás un control de tus conductas y podrás ser consciente de lo que has avanzado. Esto no es para otro sino para ti, por lo que no engañarás a nadie.

Hay muchas opciones para llevar un registro:

Un blog

Un diario

Documento de Excel

Notas en la puerta del refrigerador

Para motivarte aún más, puedes llevar una lista de control que muestre cómo va a mejorar tu vida una vez que alcances alguna meta, recomiendan los psicólogos.

4. Plantearse objetivos alcanzables

Debemos ser realistas y no ser duros con nosotros mismo, los objetivos planteados deben ser a la medida de nuestras posibilidades, advierten los expertos.

Hacer vagos propósitos puede hacer más difícil medir los resutlados, para tener éxito hay que ser específicos, decir o escribir el propósito tal cual:

“Quizá es más efectivo comenzar diciendo ‘voy a ir al gimnasio una vez por semana’ y luego incrementarlo a dos veces”, aconseja Wiseman.

Es mejor elegir un objetivo en el que concentrarse de manera exclusiva, más que tener un montón de metas que intentemos conseguir al mismo tiempo, agrega la fuente.

5. Entender los disparadores

Conocer o reconocer las causas de nuestras viejas conductas a cambiar; para cortarlas de raíz y desarrollar otros hábitos más saludables.

Si tener galletas en la cocina nos hace abandonar la dieta, debemos dejar de comprar galletas. O si hay alguna situación que nos provoca estrés y nos lleva a prender un cigarro; evitar esas situaciones.

“Por ejemplo, se puede establecer que cuando empieza el programa de noticias de la tarde en la TV es el momento en que vamos al gimnasio y asociar así ambas cosas para crear nuevos hábitos”, apunta Wiseman.

Es bueno permitirse pequeñas recompensas a lo largo del proceso de cambio, para mantener los niveles de motivación y tener éxito.