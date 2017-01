Llega la primera lluvia de meteoros de 2017

#quadrantids #quadrantidsmeteorshower #kwadrantydy #astrofoto #astrophotographer #nikonphotographer #nikonphotography #nikon #astrophoto #astrophotography #ziemiałomżyńska #stars #gwiazdy #sky #meteor #meteorshower #winter #poland #polska

A video posted by Karol Babiel (@karolbabiel) on Jan 3, 2017 at 12:42am PST