Tormenta invernal dificulta a conductores del norte de Nevada

Reno, NV. (NOTICIAS YA).- En el norte de Nevada cientos de conductores que transitaban por la ciudad de Reno han sufrido retrasos debido a una tormenta invernal, la cual ha ocasionado algunos problemas.

En las inmediaciones de la ciudad, decenas de automóviles y camiones de carga se encuentran alineados en la orilla de la carretera, situación que provoca que los conductores tomen medidas de precaución para evitar accidentes al manejar sobre la nieve.

“Estamos asegurándonos de tener cadenas, quien no las tenga es posible que se resbale y no pueda pasar”, comentó Brenda Hullinger, conductora de un camión.

Sin embargo, otras personas que planeaban viajar para pasar sus vacaciones han padecido retrasos, tal es el caso del señor Román Bocanegra, quien se dirigía a la ciudad de Sacramento, California.

“Dijeron que necesitaba cadenas, llegue a una parte para comprar pero resulta que me vendieron unas equivocadas y tengo que regresarlas o comprar otras porque creo que no me van a dejar subir más adelante”, expresó Bocanegra.

La neblina y los fuertes vientos han sido otro factor para dificultar la visibilidad de los conductores, así lo manifestó Dan Gordon, de la Patrulla de Caminos de Nevada.

“Hemos recibido varios reportes de resbalones y accidentes, sobretodo en la autopista 80, MT Rose y Washoe Valley, durante la mañana y por la noche es lo más peligroso. Siempre tengan lleno el tanque de gasolina, carguen la batería de sus celulares, tengan ropa adicional, agua y algo de alimento en caso de que tengan que detenerse y pedir ayuda”, aseveró Gordon.