Cantante británica condiciona participación en posesión de Trump

(NOTICIAS YA).- La cantante británica Rebecca Ferguson asegura que ha sido invitada a la toma de posesión de Donald Trump y que ha condicionado su participación; solo se presentará si la dejan cantar una letra que protesta contra el racismo.

La exconcursante de X-Factor británico dijo que aceptaría la invitación del presidente electo de Estados Unidos si puede interpretar “Strange Fruit“, canción que protestaba contra el racismo en los años 30 del siglo XX en el país y que Billie Holiday hizo famosa.

Por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter dijo: “Me han preguntado y esta es mi respuesta. Si me permiten cantar “Strange fruit”, una canción que tiene una importancia histórica enorme, una canción que fue puesta en la lista negra en Estados Unidos por ser muy polémica, una canción que habla de todos los negros despreciados y pisoteados en Estados Unidos. Una canción que es un recordatorio de cómo el amor es la única cosa que conquistará sobre todo el odio en este mundo, entonces yo aceptaré con gracia su invitación y los veré en Washington. Los mejores deseos, Rebecca X”, detalla CNN.

La letra de la canción, que fue escrita por el comunista judío Abel Meeropol, tiene el objetivo de ser una protesta para resaltar el racismo endémico en los estados sureños de Estados Unidos en aquella época.

Incluso, el inicio de la canción habla de linchamientos que ocurrían en partes del país en ese entonces:

Southern trees bear strange fruit // Blood on the leaves and blood at the root // Black bodies swinging in the southern breeze // Strange fruit hanging from the poplar trees. (Letra en inglés).

Árboles sureños tienen fruta extraña // Sangre en las hojas y sangre en la raíz // Cuerpos negros se balancean en la brisa sureña // Fruta extraña cuelga de los álamos. (Traducción).

Ante la controversia de su publicación en Twitter, el representante de Ferguson le dijo a CNN que la artista no tiene más comentarios al respecto. Mientras tanto, el equipo de transición de Trump no respondió la solicitud de declaración de la cadena de noticias.