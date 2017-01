Cuatro pesos por litro, la diferencia entre la gasolina en Tijuana y San Diego

Tijuana, BC (NOTICIAS YA) .- El incremento a las gasolinas tiene un efecto adicional en las fronteras con Estados Unidos. La fuga de consumidores que buscan precios más baratos y mejor calidad del combustible del otro lado de la frontera, decenas de automóviles con placas fronterizas ya se forman para llenar sus tanques en San Diego.

“Voy a echar gasolina mira no traigo nada, óyeme le quise echar ahorita está a 20 pesos no, no manches… muy cara”, dijo un automovilista.

Cruzando la frontera la gasolina resulta más barata, en San Diego el litro de gasolina cuesta 13.63 pesos, mientras que en Tijuana el litro de magna se vende a 16.04 pesos, la diferencia entre la gasolina regular en San Diego y la Premium en Tijuana, es mayor, de 4.18 pesos por litro.

“Pues rinde más creo que es lo que se comenta entre los amigos ¿no? Que rinde un poquito más” comentó César García, un automovilista.

Vendedores de gasolina en Tijuana dicen que se esperan afectaciones de un 15 por ciento en la disminución de las ventas derivado de la fuga de consumidores.

“También es lo que no ven por eso anteriormente con la famosa homologación llegamos a decirle a gobierno del estado que fuera bueno porque ellos también perciben una parte de este impuesto pero ellos como que no concebían esta fuga de consumidores también están perdiendo ellos dejando de percibir una importante tajada del presupuesto” comenta Alejandro Borja, consejero de APEGT.

Mientras tanto los mismos expendedores de gasolina ya han solicitado asesoría con abogados fiscalistas con la intención de buscar un amparo que les permita comprar el combustible a Pemex a precios del 2016 y venderlo más barato.

“Tenemos una gasolina con muchísimos impuestos entonces razón por la cual al ver esas inconstitucionalidades y al ver que son impuestos gravosos y desproporcionales e inequitativos los dueños de las estaciones de gasolina tienen la opción de buscar el amparo” asegura Jorge Pickett, abogado fiscalista.