“Doloroso, difícil e inevitable el gasolinazo” asegura Peña Nieto

11:09 am

(NOTICIAS YA) .- “Comprendo el enojo y la molestia de la aplicación de esta medida” aseguró el presidente Enrique Peña Nieto luego de felicitar a los mexicanos por el año nuevo. Peña insistió en más de cinco ocasiones en explicar que la medida no tendrá cambios: “sin duda difícil, sin duda necesaria”.

Enrique Peña Nieto habló del alza a los precios de las gasolinas en México por presión, pero no cambió de postura. “Nadie quería que esta opción se tomara, es una decisión difícil. No hacerlo, y es donde apelo que la sociedad escuche las razones porque de no haberse tomado la decisión las repercusiones hubieran sido más complicadas”, pidió comprensión el presidente.

Peña explicó que el aumento de la gasolina: “refleja el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una decisión responsable… es preservar la estabilidad económica de nuestro país”. “Sé que es difícil asumirlo pero es para proteger a las familias” dijo el presidente: “No hay mayor costo para una sociedad que no cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir los retos de esta medida”.

Durante una de las justificaciones, Peña Nieto anunció que habrá medidas especiales pero no explicó cuáles ni cómo, sólo fue claro en asegurar: “el gobierno de la república no permitirá el abuso de quienes excusándose de esta medida hagan cambios o alza de precios que no están justificados”, dijo.

Videgaray regresa al gabinete de Peña Nieto.

A su regreso de vacaciones, el presidente Peña Nieto aceptó la renuncia de Claudia Ruiz Massieu y en su lugar quedará Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de hacienda que renunció luego de haber organizado el encuentro entre Enrique Peña Nieto y el entonces candidato republicano: Donald Trump. Otro cambio fue el nombramiento de María Cristina García Zepeda a la Secretaría de la Cultura, dejó la dirección de Bellas Artes.