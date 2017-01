La muerte de David Puckett lleva a cuestionar la ley de alerta AMBER

(NOTICIAS YA).- Hoy 4 de enero las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado en el estanque congelado pertenece al pequeño de 6 años, David Puckett.

El niño había permanecido desaparecido desde la víspera de año nuevo, cientos de voluntarios se unieron a su búsqueda los primeros días pero la Alerta AMBER se emitió hasta el tercer día de búsqueda.

Este retraso para lanzar la Alerta AMBER ha hecho que muchos cuestionen la forma en que las autoridades determinan que casos califican para esta alerta.

En su momento el argumento de la policía para no poner una alerta en este caso fue que aunque el niño tenía un ligero problema de aprendizaje ya había escapado de casa con anterioridad, además, no había ninguna evidencia de que el niño hubiera sido raptado.

La madre repitió varias veces que su hijo no llevaba puesta ropa adecuada para las altas temperaturas de invierno pero aún así fue hasta un día antes de encontrar el cadáver del niño que la alerta AMBER fue emitida.

El subir un reporte de niño perdido a la categoría AMBER es una forma muy efectiva de difundir la información, la descripción y detalles del caso son enviados a todos los celulares de los habitantes del estado y gracias a estos letreros se recibe más información sobre la desaparición.

La responsabilidad de elegir qué casos van o no con esta alerta es responsabilidad de las autoridades locales, éstas deben revisar cada caso particular, allá evidencia de secuestro o no.

Claramente esta alerta es para ayudar pero algunas autoridades creen que es necesario reservar esta alerta para situaciones realmente peligrosas y no por cada niño que escapa de casa.

Se dijo que seguramente la ley de estas alertas sea cambiada en Colorado por la presión de la comunidad pero seguramente no se trate de un cambio radical.