Madre de hijo secuestrado por su padre cuenta el drama que vivió

10:28 am

(NOTICIAS YA).- Surgen nuevos detalles en relación a la alerta Amber que se generó en Nuevo México por el secuestro de un niño de dos años y el incendio de la casa de sus abuelos.

Este lunes, en La Mesa, en el condado de Doña Ana, autoridades comenzaron a buscar a un hombre que aparentemente se llevó a su hijo a la fuerza de la casa de sus abuelos, golpeándolos e incendiando su hogar. Al final llevó a su hijo con la abuela y se entregó a las autoridades.

“Cuando mi hermana me habló y me dijo lo que había pasado, me dijo que también se había llevado a mi hijo. Yo estaba bien asustada porque pensé que nunca lo volvería a ver.”

Son las palabras de Cinthia, madre del pequeño Ethan Jacquez de dos años, luego de la pesadilla que vivió, cuando Sergio Guadalupe Jacquez se lo llevó a la fuerza, generando una alerta Amber a nivel nacional.

Los hechos ocurrieron después de la una de la tarde sobre la cuadra 100 de la calle Powell.

“Llegó Sergio preguntando por su hijo y le dije que está dormido. Ya mi hija me dijo que no se lo dejara llevar porque tenía planeado llevárselo para México. En esta ocasión se lo quería llevar a fuerzas y lo primero que hizo fue darme un derechazo”.

El padre de 23 años roseó de gasolina al señor Carlos y luego al domicilio, provocando un incendio que los dejó con pérdidas totales.

El hombre empujó y le arrebató el bebé a su abuela. El abuelo se llevó el vehículo de Jacquez para pedir auxilio con los vecinos. Fue entonces que Jaquez se llevó la camioneta del abuelo con el menor abordo.

Durante la alerta Amber, se reportó que habían cruzado a México por el Puente Internacional de Santa Teresa.

Horas después, el bebé fue entregado sano y salvo a la abuela del niño. Posteriormente, Sergio se presentó con las autoridades junto con su abogado, siendo arrestado.

Lo que ahora queda pendiente, es reconstruir la casa, por lo que la familia jurado pide la ayuda de la comunidad.

“La casa es lo de menos, sí duele pero lo importante era recuperar a mi hijo,” comenta la madre del menor. Mientras que el abuelo tiene esperanza de encontrar la ayuda, “voy a tratar de reconstruirla con Dios nos preste licencia y con la ayuda de la comunidad y todos los que quieran ayudarnos con lo que se pueda”.

Si usted desea ayudar a la familia Jurado ingrese al portal gofundme.com y busque a Cheryl King Smith.

