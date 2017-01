No se impondrán cargos criminales en caso Sigma Nu de UNR

Reno, NV. (NOTICIAS YA).- Las autoridades del norte de Nevada han terminado la investigación sobre el caso de la fraternidad Sigma Nu, de UNR, en el cual un joven identificado como Ryan Abele perdió la vida.

Los resultados de la investigación judicial no repercuten en la decisión de la Universidad de Nevada Reno (UNR) para suspender a esta fraternidad durante un lapso de 15 años. Los directivos de la institución educativa llegaron a esta determinación después de que la Oficina de Conducta Estudiantil realizara las indagaciones correspondientes en el caso.

UNR no investigó las violaciones criminales ya que no tienen jurisdicción para hacerlo; no obstante, el jefe de la policía universitaria, Adam García, expresó que, “La serie de eventos relacionados con esta muerte no apoyan la causa probable de algún delito grave de conformidad con NRS 200.700 y NRS 200.605. Es importante señalar que el estándar de prueba requerido para una acusación penal es mucho más alto que el requerido para una acción administrativa, como la imposición de ‘pérdida de reconocimiento’”.

La ‘pérdida de reconocimiento’ se basa en las violaciones prohibidas por el Código de Conducta del Estudiante Universitario, el Acuerdo de Relación 2016 para el Reconocimiento de Fraternidades y Hermandades Sociales y la Política de Alcohol de la Universidad de Nevada Reno. Esto significa que la fraternidad no tendrá los derechos, privilegios y recursos a su disposición bajo el acuerdo de relación.

La Oficina de Conducta Estudiantil ha programado una reunión para el próximo viernes 13 de enero del 2017, donde se analizarán los cargos de mala conducta y se discutirá cualquier información adicional.