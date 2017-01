VIDEO: Apoyo en Chivas a propuesta sindical de Rafa

9:11 am

Guadalajara, México. (ICITUS). La idea de Rafael Márquez es clara: crear un organismo que defienda los derechos de los futbolistas de la Liga MX pero alejado de los tentáculos de la FMF. Y la moción del defensa del Atlas encontró eco en las Chivas, en donde Oswaldo Alanís califica de positiva la iniciativa.

“Estamos apoyando, lo que se busca es para mejorar, para ayudar a que las condiciones del jugador sean más justas y acordes a cualquier trabajo. Al final es una alianza, se busca que sea justo, no se va a pelear ni a hacer una huelga, no se va a conflictuar, creo que al final de cualquier negociación se debe buscar un acuerdo y no una ruptura”, indicó.

“La idea que tenemos todos es que la Comisión del Jugador es un anexo a la Federación, por eso se quiere hacer lo de la Asociación, que fuera independiente, más del jugador y no anexado a la FMF”, indicó Alanís, quien sabe de la dificultad para unirse debido a que varios futbolistas no estarían dispuestos a arriesgar sus millonarios sueldos.

“Que se tenga esa unión es difícil por los diferentes intereses de jugadores, ya sean (nacionales) o extranjeros, como de futbolistas que están en diferentes etapas de su carrera, es difícil tomar una decisión como alguno que está más avanzado. La idea es que tengamos la fuerza para que sea justo lo que se esté haciendo”, puntualizó.

Icitus Staff