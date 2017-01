VIDEO: Así se viven las protestas en Juárez y Ascensión ante el primer “gasolinazo”

(NOTICIAS YA).- Las protestas por el aumento de la gasolina continua en ascenso en todo el estado de Chihuahua.

En Ciudad Juárez un grupo de campesinos llegó hasta el Puente Libre para realizar una protesta que pueda llegar a los dos lados de la frontera. Mientras que a unos 160 kilómetros al oeste de Ciudad Juárez se ubica el poblado de Ascensión, Chihuahua punto estratégico para el comercio interestatal y que desde hace tres días se encuentra tomado por un grupo de campesinos en protesta por el aumento en el precio de los combustibles.

En las protestas que se realizaron en la frontera de Juárez y El Paso, se les pedía a las autoridades federales que pongan atención en el descontento generalizado de toda la población y que está provocando levantamientos en todo el país.

“Nos regresamos a los bloqueos que tenemos a lo largo y ancho del territorio estatal y la organización campesina más grande de México se va a manifestar en todo el territorio nacional, no al gasolinazo, no al gasolinazo, no a una mentira más del gobierno mexicano de seguir empobreciendo a nuestros pueblos.”

En las carreteras del estado de Chihuahua se redundaron los bloqueos y aumentaron los puntos en donde tienen presencia los manifestantes por lo que en las ciudades ya se vieron también las afectaciones. En plena época de fin de vacaciones cientos de viajeros han quedado varados. Debido a que cientos de autobuses están varados en las casetas y carreteras de todo el país, las compañías transportistas decidieron suspender las corridas para seguridad de los mismos viajeros. “Como yo que iba a una emergencia que tengo a una de mis hermanas muy malita ahí pues aquí estoy sin poder salir.”

Pero a pesar de los inconvenientes que han provocado estos cierres carreteros y protestas, la mayoría de los afectados dicen estar a favor del movimiento, “pues nomas esperar a ver a qué hora abren las carreteras, pero de todos modos apoyamos los bloqueos porque esto es culpa del gobierno que no le interesa realmente el bienestar del pueblo.”

Por su parte en Ascensión ahí algunos chóferes de camiones de carga que ya tienen días esperando su cruce pero dicen apoyar las protestas a pesar de que representan pérdidas para ellos y sus familias. "Si afecta porque nosotros ganamos por viaje no ganamos por día, echo viaje me pagan, no echo viaje no me pagan, aquí es comisión, trabajas ganas, depende de los viajes si metes tres viajes pues te pagan los tres viajes que ganaste."

Los manifestantes prácticamente acampan en el lugar día y noche para mantener la protesta en espera de una reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto pero después del mensaje presidencial de hoy han decidido continuar con los bloqueos indefinidamente y haciendo más enérgicas las protestas.

"Es decirle pues no se al presidente de la república que, el apuesta a que nos vamos a cansar y nosotros lo retamos a que no nos vamos a cansar y que nos pruebe a que nos siga probando y se va a quemar el país."

Sin embargo, las afectaciones ya se sienten sobre todo en los poblados a donde han dejado de llegar mercancías y combustibles.

"Por ejemplo, algunas de las camionetas de los proveedores no están llegando entonces nos faltan medicinas, nos faltan productos de limpieza, pues todo lo que vendemos."

Y también el sector turístico se ha visto afectado como algunas familias que fueron detenidos en el bloqueo, pero después de dialogar con los protestantes también apoyaron las acciones de protesta.

"Queremos visitar aquí 40 casas algo así se llama y pues aquí estamos detenidos si entendemos la inconformidad porque también somos ciudadanos y nos afecta todo lo que está haciendo este gobierno."

En este lugar es en donde se tiene detenidos el mayor número de transportistas que llevan mercancías entre Chihuahua y Sonora, los particulares están pasando poco a poco pero el transporte de carga está completamente detenido lo que ya ha provocado afectaciones en ciudades de ambos estados.

-Luis Escalera y Raúl Morales