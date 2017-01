VIDEO: La lucha de Rafa será unir a los jugadores mexicanos

Guadalajara, México. (ICITUS). El defensa del Atlas Rafael Márquez, dijo que en México el trato al jugador durante el régimen de transferencias es indigno, por lo que ‘Rafa’ abogó para erradicar esa práctica, e insistió en que se debe crear una asociación de jugadores para defender sus derechos laborales.

El defensor anunció que están en el proceso de armar “algo importante”, pero aclaró que deben estar todos los jugadores del futbol mexicano en la asociación y no sólo algunos. Y no va a haber una asociación hasta que no estén todos.

No es la primera vez que se intenta crear una asociación o sindicato de futbolistas en México. El intento más logrado ocurrió en la década de los 90 con Javier Aguirre, pero desbarrancó cuando lo siguieron en el cargo jugadores como Carlos Hermosillo y Manuel Negrete, más afines a los directivos.

Rafa está molesto principalmente por la forma en la que se hace el traspaso de jugadores en México, lo que llaman el draft de futbolistas, que es una reunión de dueños en la que no se acepta la intervención de los futbolistas y se deciden unilateralmente los contratos, sueldos, compensaciones y demás.

“A mí me pasó cuando fui al Mónaco. El equipo (Atlas) impuso sus condiciones y yo tuve que aceptar o si no, no me iba”, relaó. Al final, el equipo que le pagó lo prometido fue el Mónaco, ya que si hubiera sido por el Atlas, seguramente seguiría la deuda, dijo.

“Ustedes me conocen yo siempre voy de frente, esto tiene que acabar”, sentenció Márquez.

Icitus Staff