Cierre de escuelas hoy por la tormenta invernal

Colorado, (NOTICIAS YA).- Continua la fuerte tormenta invernal y hoy las temperaturas alcanzarán su mayor descenso en esta nevada.

Hoy se podría catalogar como el peor día para movilizarse y salir de esta semana ya que la nieve inicio el día de ayer, ya encontramos bastantes acumulados y tras las bajas temperaturas de la noche el hielo va a estar presente en todo su esplendor.

Debido a esto algunas de las escuelas han decidido cerrar sus puertas a los estudiantes para evitar la fatídica tarea de llegar hasta la escuela con las condiciones del tiempo.

Esta es la lista de las escuelas que han cerrado sus puertas para el día de hoy en orden alfabético:

A New Generation Child Care — Cerrada

Ability Connection Colorado — Cerrada

Academy of Charter – Westminster — Cerrada

Academy of Cosmetology Arts — Dos horas retrasada

Adams County District 12 — Cerrada

Adams County District 14 Schools — Cerrada

Aims Community College – Fort Lupton — Dos horas retrasada

Aims Community College – Greeley — Dos horas retrasada

Aims Community College – Loveland — Dos horas retrasada

Aims Community College – Windsor — Dos horas retrasada

Akron Schools R-1 — Cerrada

Amaryllis Therapy Network — Cerrada

American Academy — Cerrada

Anythink Libraries — Cerrada

Apex Park and Recreation District — Retrasado hasta las 10 a.m.

Arapahoe Community College — Dos horas retrasada

Arapahoe Library District — Delayed One Hour

Arma Dei Academy — Cerrada

Art Institute of Colorado — Abre a las 10 am

Arvada Center — Dos horas retrasada

Auraria Campus – CCD, MSCD, UCD — Dos horas retrasada

Aurora Mental Health Center — Cerrada

Aurora Public Schools — Cerrada

Ave Maria Catholic School — Cerrada

Beacon Country Day School — Cerrada

Bennett Parks and Recreation District — Cerrada

Bennett School District 29J — Cerrada

Beth Eden Baptist School — Cerrada

Bethlehem Lutheran School — Cerrada

Boulder City Offices — Cerrada

Boulder County Courts — Cerrada

Boulder Valley Schools — All Schools — Cerrada

Boys & Girls Clubs – All Clubs — Cerrada

BridgeEnglish — Dos horas retrasada

Bridgepoint Education — Dos horas retrasada

Bright Academy Day Care Center — Cerrada

Bright Beginnings Learning Center — Cerrada

Bright Star Early Learning Center — Dos horas retrasada

Broomfield City and County — Abre a las 10 am

Broomfield United Methodist Church — Cerrada

Brush Public Schools — Cerrada

Buckley Air Force Base — Abre a las 11 am

Butterfly Pavilion — Dos horas retrasada

Byers School District 32J — Cerrada

Calvary Christian Academy — Cerrada

Castle Rock Senior Center — Cerrada

Cedarwood Christian Academy — Cerrada

Cesar Chavez Academy – Denver — Cerrada

Cherry Creek School District — Cerrada

Cherry Hills Christian School — Cerrada

Childrens Museum — Dos horas retrasada

City of Arvada — Dos horas retrasada

City of Boulder — Cerrada

City of Denver Offices — Abre a las 10 am

City of Englewood Offices — Dos horas retrasada

City of Fort Lupton — Dos horas retrasada

City of Glendale — Dos horas retrasada

City of Golden — Abre a las 10 am

City of Lakewood — Dos horas retrasada

City of Sheridan – Offices — Dos horas retrasada

Clinica Colorado — Cerrada

Clinica Tepeyac — Dos horas retrasada

College America Fort Collins — Dos horas retrasada

Colo. Comm. College – Lowry — Dos horas retrasada

Colorado Heights University — Dos horas retrasada

Colorado School of Mines — Dos horas retrasada

Colorado State Government Offices — Dos horas retrasada

Community College of Aurora – CTC — Abre a las 10 am

Community College of Aurora – Lowry — Abre a las 10 am

Cottonwood Comm Alternatives — Cerrada

Credit Union of Denver — Dos horas retrasada

CU Anschutz — Dos horas retrasada

CU Boulder — Cerrada

Custom House Childrens Ctr — Cerrada

CWEE — Cerrada

DaVinci Spas — Dos horas retrasada

Denver Academy — Cerrada

Denver Botanic Gardens — Cerrada

Denver Christian Schools — Cerrada

Denver Eye Surgeons — Dos horas retrasada

Denver Parks and Recreation — Abre a las 10 am

Denver Public Schools — Delayed Two Hours

Denver School of Massage Therapy — Aurora — Cerrada

Denver Waldorf School — Cerrada

Denver Water — Dos horas retrasada

Denver Zoo — Cerrada

Douglas County Government Offices — Dos horas retrasada

Douglas County Libraries — Una hora retrasada

Douglas County School District — Cerrada

Dungarvin Colorado — Cerrada

Elbert School District 200 — Cerrada

Elevations Credit Union — Cerrada

Elixir Mind Body Massage — Cerrada

Elizabeth C-1 Schools — Cerrada

Emily Griffith Technical College — Clases canceladas, abre a las 10.

Englewood School District — Cerrada

Estes Park School District R-3 — Cerrada

Firefly Autism — Cerrada

Fitzsimmons Middle School in Bailey — Cerrada

Flatiron Crossing Mall — Dos horas retrasada

Friends of Broomfield — Cerrada

Front Range CC – ALL Campuses — Dos horas retrasada

Gethsemaine Lutheran — Cerrada

Gilpin County Offices — Gilpin County Government – Closed

Global Village Academy — Fort Collins — Cerrada

Graland Country Day School — Cerrada

Gymboree Play and Music of Denver — Cerrada

Highpointe Center — Cerrada

HighPointe Thornton Child Care — Cerrada

Holy Cross Lutheran Preschool — Cerrada

Humanex Academy — Cerrada

Iliff School of Theology — Cerrada

Immaculate Heart of Mary — Actividades de la tarde canceladas

Inner City Health Center — Una hora retrasada

Inner City School — Cerrada

InnovAge Greater Colorado PACE — Cerrada

InnovAge Johnson Adult Day Program — Cerrada

International School of Denver — Cerrada

Jefferson County Government — Dos horas retrasada

Jefferson County Public Library — Abre a las 12pm

Kent Denver — Una hora retrasada

Kiowa C-2 — Cerrada

Lake George Charter School — Cerrada

Larks Preschool — Cerrada

Legacy Academy — Cerrada

Lincoln Academy Charter — Cerrada

Little Giants Learning Center — Cerrada

Lutheran High School — Cerrada

Mapleton Adams County District 1 — Cerrada

Mi Casa – Lake MS — Dos horas retrasada

Mi Casa – North HS — Dos horas retrasada

Mi Casa – Park Hill — Dos horas retrasada

Mi Casa Resource Center — Dos horas retrasada

Mile High Academy — Cerrada

Montessori School of Denver — Cerrada

Mother Cabrini Shrine — Cerrada

Mountain Community Pathways — Cerrada

Mountain Peak School — Cerrada

Mountain Shadows Montessori Boulder — Cerrada

Museum of Contemporary Art — Cerrada

Paddington Station Preschool — Cerrada

Parker Personal Care Homes — Cerrada

Pawnee District RE-12 — Cerrada

Peace Lutheran Church — Dos horas retrasada

Peetz Plateau School District RE-5 — Dos horas retrasada

Pickens Technical College — Cerrada

Pima Medical Institute Aurora — Cerrada

Pinnacle Charter School — Cerrada

Platte Canyon High School — Cerrada

Platte Canyon Schools — Cerrada

Public Service Credit Union — Dos horas retrasada

Red Rocks Comm College — Dos horas retrasada

Redstone College — Dos horas retrasada

Regis Jesuit High School — Cerrada

Regis University — Dos horas retrasada

Renaissance Montessori Academy — Cerrada

Rocky Mountain College of Art and Design — Cerrada

Rocky Mountain Lutheran H.S. — Cerrada

Shepherd of the Hills Christian — Cerrada

SkyView Academy — Cerrada

Social Security Offices — Cerrada

Space Science Institute Headquarters — Cerrada

Spotlight Performing Arts Center — Cerrada

St. John’s Food Bank — Cerrada

St. John’s Lutheran School — Cerrada

St. Mary’s Academy – Englewood — Una hora retrasada

St. Vrain Valley School District — Cerrada

STEM School and Academy — Cerrada

Strasburg Schools 31J — Cerrada

Summit County School District — Cerrada

Temple Sinai Preschool — Cerrada

The Family Center — Cerrada

The Shops at Northfield – Stapleton — Una hora retrasada

Tri-County Health Department — Dos horas retrasada

Twenty Ninth Street Mall — Dos horas retrasada

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR/NCAR) — Cerrada

Valley Schools RE-1 – Sterling — Cerrada

Valor Christian High School — Cerrada

Vanguard Classical School — Cerrada

Warren Village Learning Center — Cerrada

Weld County Re-3J — Delayed Two Hours

Weld County School District RE-10-J — Cerrada

Weld RE-8 — Delayed One Hour

West Metro Fire Rescue — Abre a las 10 am.

Westerra Credit Union — Abre a las 10 am

Westminster Public Schools — Cerrada

Wings Over the Rockies Air & Space Museum — Dos horas retrasada

Word of Life Christian Center — Cerrada

WOW! Children’s Museum – Lafayette — Cerrada

Yuma School District 1 — Cerrada