Dylann Roof no muestra arrepentimiento por la masacre de Charleston

(NOTICIAS YA).- Unas semanas después de la masacre de Charleston, Dylann Roof, quien mató a nueve personas en una iglesia afroamericana, expresó algunos de sus pensamientos dejando en claro que no estaba arrepentido por sus acciones.

Durante este miércoles, en la fase de penalización del juicio federal contra el joven, el jurado que decidirá si pasa el resto de su vida en la cárcel o muere escuchó algunas frases que fueron escritas por él, después del tiroteo masivo del 17 de junio de 2015.

Tras las rejas, Roof escribió en un diario que la única simpatía que sentía tras la masacre era para sí mismo, así como para las personas blancas que cree son “obligados a vivir en este país enfermo” y que “diariamente son asesinadas a manos de la raza inferior”.

“Quisiera dejarlo muy claro”, escribió Roof, según el diario. “No me arrepiento de lo que hice. No lo siento. No he derramado una lágrima por la gente inocente que maté”, fueron parte de las líneas proyectadas ante el jurado, detalla ABC con información de The Post and Courier.

Asimismo, se escucharon algunos testimonios sobre los momentos del tiroteo, incluyendo el de Jennifer Pinckney, esposa del pastor de la iglesia Clementa Pinckney, muerto en la masacre. Ella habló sobre los momentos de terror que pasó junto as u hija de seis años mientras ese día esperaban que su esposo terminara con el estudio bíblico.

Pinckney detalló que cuando se dio cuenta de que los sonidos eran disparos tomó a su hija y corrió a esconderse bajo un escritorio. Y mientras la niña le preguntaba si su papá iba a morir, ella intentaba mantener la calma al escuchar cómo Roof mató uno tras otro a los miembros de la iglesia.

Finalmente, el joven abandonó la iglesia, ella se dio cuenta por un timbre en la entrada, y Jennifer decidió salir de su escondite para arrastrarse hasta un teléfono y llamar al 911.

Durante esta audiencia Roof, quien se representa a sí mismo, también tuvo la oportunidad de hablar, minutos que aprovechó para asegurar que psicológicamente no hay nada malo en él, luego de que su exabogado puso en duda su salud mental.

El abogado adjunto de Estados Unidos, Jay Richardson, quien está enjuiciando a Roof, dijo a los miembros del jurado que escucharían mucho durante los próximos días sobre las personas que Roof mató y el dolor que quedó tras él.