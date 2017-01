Niña de 12 años embarazada sufre otra violación en Argentina

(NOTICIAS YA).- Una niña de 12 años, con un embarazo de nueve semanas fue violada otra vez por el supuesto padre del bebé y otros tres hombres en una casa cercana a la de su familia en Argentina.

Permanece en el hospital de Maternidad y Ginecología desde el lunes, cuando sus padres denunciaron lo ocurrido. Será atendida también por psicólogos.

La paciente llegó asustada y con marcas de golpes. Su embarazo no corre riesgos, informaron médicos a EFE.

La madre declaró que “un vecino la había llevado a su casa, le había dado alcohol y le pegó”. En la denuncia señalan como responsables a cuatro hombres.

El domingo la niña iba a visitar a una vecina, cuando fueron a buscarla la encontraron en estado de embriaguez. Así dice la denuncia ante la policía.

“A él lo conocemos pero a los otros tres no. Imagínese cómo será este tipo, que le ofreció 500 pesos (unos 31 dólares) a mi marido para que no hiciera la denuncia policial. Por supuesto que mi esposo no aceptó y radicó la denuncia”, dijo la madre de la víctima.

Un grupo de vecinos provocó un incendio en la casa del acusado que causó daños materiales.